Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για επίθεση σε τρανσέξουαλ: Καταδικάζουμε τη χυδαία και ομοφοβική επίθεση

Στην απερίφραση καταδίκη της «χυδαίας και ομοφοβικής επίθεσης» προχώρησε με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Στη δήλωσή του αναφέρει: «Καταδικάζουμε με τον πλέον απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο τη χυδαία, ομοφοβική επίθεση στην καρδιά της πόλης. Η αποδοχή είναι δείγμα Πολιτισμού και Δημοκρατίας. Στην πολύχρωμη, συμπεριληπτική Θεσσαλονίκη του σεβασμού στη διαφορετικότητα δεν υπάρχει χώρος για ρατσιστικές συμπεριφορές».

H ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Η άμεση κινητοποίηση και οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σχετικά με εν εξελίξει επεισόδιο που λάμβανε χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους βραδινές ώρες χθες (09-03-2024), οδήγησε στη σύλληψη 21 ατόμων.

Πρόκειται για 12 αλλοδαπούς και 9 ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα κατά περίσταση αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης τετελεσμένης και σε απόπειρα, εξύβρισης και απειλής, σε συνδυασμό με την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 82Α του Ποινικού Κώδικα 'Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά'.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι επιτέθηκαν λεκτικά και έρριψαν μπουκάλια σε βάρος δύο ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, ενώ άγνωστοι δράστες έπτυσαν και χτύπησαν ένα εξ αυτών. Οι αστυνομικές δυνάμεις που προσέτρεξαν στον τόπο του συμβάντος τα απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 προσαγωγές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα».

Το χρονικό της επίθεσης

Χθες το βράδυ, γύρω στις 22:30 ομάδα περίπου 150-200 ατόμων επιτέθηκε λεκτικά και πέταξε μπουκάλια σε δύο τρανς άτομα, τα οποία περπατούσαν στην πλατεία Αριστοτέλους.

Τα θύματα βρήκαν καταφύγιο σε εστιατόριο που βρισκόταν εκεί κοντά για να προστατευθούν. Οι δράστες συνέχισαν να τους προπηλακίζουν ακόμη κι όταν στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή των οποίων τα θύματα της επίθεσης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου υπέβαλαν έγκληση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε 25 προσαγωγές ατόμων και μετά την εξέτασή τους συνελήφθησαν οι 21, ανάμεσα σε αυτούς 11 ανήλικοι και 10 ενήλικες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

