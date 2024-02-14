«Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε, δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε την άλλη άποψη, την άλλη εκτίμηση, την άλλη αντίληψη και δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε την ελληνική κοινωνία, για ένα θέμα ,στο οποίο προκαταλήψεις και στερεότυπα αξιοποιούνται από κάποιους, μόνο για εκλογικούς σκοπούς», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο.

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ένα ακόμα απαραίτητο βήμα στην ισότητα και στην άρση των διακρίσεων και την ορατότητα», είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ που αναγνώρισε ότι το νομοσχέδιο απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη, διότι «τους τελευταίους αρκετούς μήνες, αναπτύχθηκε έντονα παραφιλολογία, σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει, τι επιχειρεί να ρυθμίσει και τι αποτελέσματα θα έχει στην κοινωνική πραγματικότητα».

«Είναι βέβαιο ότι στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης υπάρχει μια ανησυχία η οποία ενισχύεται δυστυχώς από τις υπερβολές και τις αντιδράσεις μιας μερίδας πολιτικών και θεσμικών φορέων και μιας μερίδας βουλευτών της συντήρησης, μέσα κι έξω από την Νέα Δημοκρατία», είπε ο Παύλος Χρηστίδης και πρόσθεσε: «Μπορεί στο νομοσχέδιο να μην υπάρχει "γονέας 1" και "γονέας 2" αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει "υπουργός Επικρατείας 1" και "υπουργός Επικρατείας 2". Ο υπουργός Επικρατείας 1 έρχεται εδώ να στηρίξει το νομοσχέδιο και υπουργός Επικρατείας 2, ισχυρίζεται ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό. Αυτές οι παλινωδίες είναι που έχουν εντείνει το διχασμό στην κοινωνία», είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ

«Ο γάμος, η πολιτική έννοια του γάμου, ο πολιτικός γάμος σε ένα σύγχρονο κράτος προκύπτει ως ελεύθερη απόφαση δύο ενήλικων ατόμων, μέσα από την οποία αποκτούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, ο ένας έναντι του άλλου και από κοινού έναντι του κράτους. Και σε αυτή την απόφαση, εφόσον λαμβάνεται ελεύθερα, δεν μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν διακρίσεις, δεν μπορούν να υπάρχουν προϋποθέσεις, πέραν φυσικά της μη ύπαρξης άλλου νόμιμου γάμου», είπε ο Παύλος Χρηστίδης και πρόσθεσε: Για εμάς, γι΄αυτά που πιστεύουμε, δεν χωρά σε μια αστική δημοκρατία διάκριση λόγω φυλής, λόγω θρησκείας ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Και αυτή ακριβώς η ελεύθερη απόφαση των δύο ενηλίκων, δεν προσβάλλει την ελευθερία κανενός άλλου».

Πηγή: skai.gr

