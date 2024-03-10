Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, τις 22:30, πολυπληθής ομάδα νεαρών ατόμων, που βρισκόταν στην πλατεία Αριστοτέλους, κινήθηκε εναντίον δύο τρανσέξουαλ ατόμων που περνούσαν από το σημείο.

Οι νεαροί αντάλλαξαν ύβρεις με τους δύο τρανσέξουαλ. Στη συνέχεια άρχισαν να τους πετούν μπουκάλια, ενώ κάποιοι τους έφτυσαν. Τα δύο θύματα της επίθεσης μπήκαν στο εσωτερικό ενός εστιατορίου για να προστατευθούν. Ειδοποιήθηκε το 100. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Oι αστυνομικοί προχώρησαν σε 25 προσαγωγές. Από τους προσαχθέντες οι 21 συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 11 είναι ανήλικοι και οι 10 ενήλικοι. Στο σύνολο των συλληφθέντων οι 12 είναι αλλοδαποί.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

