Ο βουλευτής Βασίλης Γραμμένος στην επίθεση που δέχθηκε υπέστη σωματικές βλάβες όπως κάταγμα ρινικών οστών και διάστρεμμα και διάταση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης ανακοίνωσε ο συνάδελφός του στην ΚΟ της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, επικαλούμενος ιατρικό ανακοινωθέν.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο κ. Γραμμένος υπέστη: κάταγμα ρινικών οστών, διάστρεμμα και διάταση της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, τραυματική ρήξη συνδέσμου του καρπού και της πηχεοκαρπικής, και άλλες καθορισμένες διαταραχές της ρινός.



Κατόπιν αυτών, ο κ. Γραμμένος θα χρειαστεί νάρθηκα ανάπαυσης πηχεοκαρπικής, φάκελο ανάρτησης - ανάπαυσης βραχίονα και συνιστάται αναρρωτική άδεια 10 ημερών.

Την αυτόφωρη διαδικασία κινεί ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, Κωνσταντίνου Φλώρου, μετά το επεισόδιο στη Βουλή. Η κατηγορία θα είναι βιαιοπραγία εναντίον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Κ. Φλώρος κρατήθηκε στο φρουραρχείο της Βουλής και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ όπου παραμένει μέχρι να οδηγηθεί στην εισαγγελία.

Πώς ξεκίνησαν όλα - Ο διάλογος που προηγήθηκε

Το επεισόδιο μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή και του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης σημειώθηκε έξω από την Ολομέλεια με τον πρώτο να πιάνει από το λαιμό τον δεύτερο και να τον ρίχνει στο πάτωμα.

Είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους την ώρα που συζητούνταν η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής.

«Νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε στοιχειωδώς σε ανθρώπους. Μέσω του κανονισμού, τον απομακρύνω με την φρουρά για 15 ημέρες από τις διαδικασίες. Προφανώς, και θα υπάρξει διαδικασία άρσης της ασυλίας. Θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τις συνέπειες» είπε ο κ. Τασούλας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κ. Φλώρος σε διάλογο που είχαν μεταξύ τους ο Β. Γραμμένος του απευθύνθηκε με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα είπε ο Φλώρος, είχαν τον εξής διάλογο:

Κ. Φλώρος: Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.

Β. Γραμμένος: Βούλωσε το εσύ σκουπίδι

Κ. Φλώρος: Άντε

Β. Γραμμένος: Γ@@ τη μάνα σου… Εσένα τη μανούλα σου θα τη γα@@@ θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα θα το θυμάσαι παλιόπ@@

Διαψεύδει το διάλογο η Ελληνική Λύση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση διαψεύδει το διάλογο σημειώνοντας:

«Εδώ και αρκετή ώρα, διακινείται σε όλα τα sites ένας ευφάνταστος δήθεν διάλογος, μεταξύ του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου και του Βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνου Φλώρου.

Τον εν λόγω διάλογο έδωσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος -για κακούργημα πλέον- αλλά και κάποιοι 'καλοθελητές', που επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελληνική Λύση, επινοώντας τον, ως γραμμή υπεράσπισης.

Καλούμε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης να απέχουν από την αναπαραγωγή του, σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

