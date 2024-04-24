Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τις δηλώσεις αξιωματούχων με αφορμή τη σημερινή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων.

Υπενθυμίζεται, ότι για την επέτειο, έκαναν δηλώσεις η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, δήλωση εξέδωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, στην οποία αναφέρει ότι «σήμερα, σταματάμε για να θυμηθούμε τις ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Meds Yeghern, της γενοκτονίας των Αρμενίων, και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ».

Ειδικότερα, το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για μονόπλευρες δηλώσεις που «διαστρεβλώνουν» τα ιστορικά γεγονότα, αναφέροντας μάλιστα πως αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο.

Στην ίδια ανακοίνωση, μάλιστα, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες συμφιλίωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

Απορρίπτουμε τις μονόπλευρες δηλώσεις για τα γεγονότα του 1915 που έχουν γίνει για να ικανοποιήσουν ορισμένους ριζοσπαστικούς κύκλους. Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα, είναι επίσης αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει σαφώς υπογραμμίσει ότι τα γεγονότα του 1915 αποτελούν νόμιμο αντικείμενο συζήτησης» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου.

Αυτές οι προκατειλημμένες και μεροληπτικές δηλώσεις για την ιστορία υπονομεύουν τις προσπάθειες συμφιλίωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ενθαρρύνουν ριζοσπαστικές ομάδες να διαπράττουν εγκλήματα μίσους. Καλούμε όλα τα μέρη να υποστηρίξουν την πρότασή μας για μια Κοινή Ιστορική Επιτροπή και τη διαδικασία εξομάλυνσης που έχει ξεκινήσει με την Αρμενία.

