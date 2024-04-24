Τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Άρειος Πάγος.

Συνολικά 31 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων από τα 46 που αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έλαβαν το ”πράσινο φως” από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου για να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.

Αρκετά κόμματα δεν κατέβαλαν το προβλεπόμενο από την εκλογική νομοθεσία παράβολο των 20.000 ευρώ, με συνέπεια να τεθούν αυτομάτως εκτός της εκλογικής αναμέτρησης.

Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜέΡΑ 25 ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΑΡΣΥΑ - Ανατρεπτική Συνεργασία ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΛΑΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ - Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) Κίνημα 21 ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) Νέα Αριστερά ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Ελλήνων Συνέλευσις Πράσινο κίνημα Δημιουργία ΚΟΣΜΟΣ

Τα κόμματα που παραμένουν εκτός της εκλογικής διαδικασίας των ευρωεκλογών είναι τα εξής:

Σπαρτιάτες Οικολόγοι πράσινοι - Πράσινη ενότητα ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κίνημα Φτωχών Ελλάδος ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΚΑΘΑΡΣΗ - Νίκος Αντωνιάδης Πράσινη Οικολογία Ελλάδα εμείς Βόρεια Λέγκα Κράμα Έλληνες - Δημήτριος Μιχάκης ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ Ελλήνων Νέα Αρχή Παιδιά της Ελλάδος

