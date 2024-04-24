Για προσπάθεια της ΝΔ να ανακόψει την ανοδική πορεία της Ελληνικής Λύσης εκμεταλλευόμενη την αήθη επίθεση εις βάρος του βουλευτή της κάνει λόγο το κόμμα.



«Η αήθης επίθεση του ανεξάρτητου βουλευτή των Σπαρτιατών στον βουλευτή της Ελληνική Λύσης, ήταν ένα καλά στημένο επεισόδιο, το οποίο σπεύδει να εκμεταλλευτεί η βιαιοπραγούσα καθημερινά εναντίον του ελληνικού λαού κυβέρνηση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Πηγή: skai.gr

«απόδειξη της στημένης επιχείρησης είναι:1) ο ίδιος ο κατηγορούμενος για κακούργημα, μετά το συμβάν έκανε άσεμνες χειρονομίες εναντίον του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου μέσα στο κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να τον αποβάλει ο Πρόεδρος της Βουλής από την Ολομέλεια.2) Για τη ΝΔ παραμένει αδιάφορο το γεγονός πως ο ίδιος ο πρόεδρος της βουλής έκανε λόγο για κτηνωδία, χυδαία και βάρβαρη επίθεση του κατηγορούμενου για κακούργημα, που επιχειρεί να μεταβάλει το θύμα σε θύτη!3) Βασικός κανόνας της δικαιοσύνης: «ένοχος, ένοχον ου ποιεί» – ισχύει και για τον κατηγορούμενο, αλλά και για τη ΝΔ που ασκεί συνεχώς βία εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας με την ακρίβεια και την στεγαστική κρίση».«Η Ελληνική Λύση, ταγμένη να προασπίζεται τα εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα, παραμένει προσηλωμένη στον πολιτικό αγώνα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Για το συγκεκριμένο ‘’τραμπούκικο’’ περιστατικό, η ΝΔ και οι συνοδοιπόροι της, επιχειρούν εις βάρος του βουλευτή μας, να εξομοιώσουν τους θύτες με το θύμα, προκειμένου να ανακόψουν την απήχηση του κόμματός μας, εν όψει των ευρωεκλογών. Αυταπατώνται! Στις 9 Ιουνίου οι Έλληνες πολίτες θα δώσουν την ηχηρή απάντησή τους στην παραπληροφόρηση και σε όλους εκείνους που ευθύνονται για την ακρίβεια και τον κοινωνικό εκφυλισμό!» καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.