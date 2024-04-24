Ρεπορτάζ: Γιάννης Ανυφαντής

Την αυτόφωρη διαδικασία κινεί ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, Κωνσταντίνου Φλώρου, μετά το επεισόδιο στη Βουλή, κατά το οποίο έπιασε από το λαιμό τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο.

Η κατηγορία θα είναι βιαιοπραγία εναντίον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο Κ. Φλώρος στην αρχή κρατήθηκε στο φρουραρχείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ. Κρατείται στα γραφεία της Κρατικής Ασφαλείας και αναμένεται εντός της ημέρας να μεταφερθεί ενώπιον του εισαγγελέα στην Ευελπίδων.

Ο Κώστας Τασούλας δήλωσε αμέσως μετά το περιστατικό: «Το οπλοστάσιο του Κανονισμού της Βουλής δεν είχε φαντασία να σκεφτεί ότι μπορεί εκλεγμένο μέλος να γρονθοκοπήσει άλλο μέλος. Θα επεκτείνουμε τη φαντασία μας και σε αυτές τις εκδοχές.

Ο Ποινικός Κώδικας είναι προνοητικός, το άρθρο 157 για εγκλήματα κατά πολιτικών οργάνων, και προβλέπει βάσει του νόμου 46/19 του Νέου ΠΚ όποιος με βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει τον ΠτΔ, τη Βουλή, κυβέρνηση ή μέλος που ανάγεται στα καθήκοντα καθώς και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον τους κατά την άσκηση καθηκόντων τους τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 έτη.

Σημαίνει αυτό ότι επειδή η ασυλία καλύπτει πλημμελήματα και όχι αυτόφωρα κακουργήματα μπορούμε να παραπέμψουμε τον δράστη για αυτόφωρο κακούργημα.

Έδωσα εντολή να οδηγηθεί στις αρχές καθώς στοιχειοθετείται εκδοχή βιαιοπραγίας κατά την άσκηση καθηκόντων του.

Άκουσα για χυδαίες ύβρεις θα σταλούν τα πρακτικά αλλά και η μαρτυρία αστυνομικών που άκουσαν αυτές τις ύβρεις στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω».

Πώς ξεκίνησαν όλα - Ο διάλογος που προηγήθηκε

Το επεισόδιο μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή, Κωνσταντίνου Φλώρου και του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, σημειώθηκε έξω από την Ολομέλεια με τον πρώτο να πιάνει από το λαιμό τον δεύτερο και να τον ρίχνει στο πάτωμα.

Είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους την ώρα που συζητείται η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής.

«Νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε στοιχειωδώς σε ανθρώπους. Μέσω του κανονισμού, τον απομακρύνω με την φρουρά για 15 ημέρες από τις διαδικασίες. Προφανώς, και θα υπάρξει διαδικασία άρσης της ασυλίας. Θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τις συνέπειες» είπε ο κ. Τασούλας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κ.Φλώρος σε διάλογο που είχαν μεταξύ τους ο Β.Γραμμένος του απευθύνθηκε με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα είπε ο Φλώρος, είχαν τον εξής διάλογο:

Κ. Φλώρος: Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.

Β. Γραμμένος: Βούλωσε το εσύ σκουπίδι

Κ. Φλώρος: Άντε

Β. Γραμμένος: Γ@@ τη μάνα σου… Εσένα τη μανούλα σου θα τη γα@@@ θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα θα το θυμάσαι παλιόπ@@

Διαψεύδει το διάλογο η Ελληνική Λύση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση διαψεύδει το διάλογο σημειώνοντας:

«Εδώ και αρκετή ώρα, διακινείται σε όλα τα sites ένας ευφάνταστος δήθεν διάλογος, μεταξύ του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου και του Βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνου Φλώρου.

Τον εν λόγω διάλογο έδωσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος -για κακούργημα πλέον- αλλά και κάποιοι 'καλοθελητές', που επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελληνική Λύση, επινοώντας τον, ως γραμμή υπεράσπισης.

Καλούμε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης να απέχουν από την αναπαραγωγή του, σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.