Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από την εθνική αντιπροσωπεία ο Βασίλης Στίγκας μετά το «μπλόκο» του Αρείου Πάγου στους Σπαρτιάτες ενόψει των ευρωεκλογών.



«Τελικά οι δυνάμεις του σκότους με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικράτησαν της ανεξάρτητης σε εισαγωγικά δικαιοσύνης. Πρώτη φορά στα χρονικά με καταχθόνιες μεθοδεύσεις αποκλείεται κόμμα από τις εκλογές» υποστήριξε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών.



«Ο αρχιερέας της διαπλοκής Κυριάκος Μητσοτάκης απαξιώνει το δημοκρατικό πολίτευμα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοράει την μάσκα της δημοκρατίας κρύβονταν την ανάποδη αλήθεια» πρόσθεσε.

«Οι Σπαρτιάτες παραμένουμε πιστοί στα προτάγματα των προγόνων μας» κατέληξε ο κ. Στίγκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.