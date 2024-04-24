Ρεπορτάζ: Γιάννης Ανυφαντής

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, έξω από την Ολομέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φλώρος τον έπιασε από τον λαιμό και τον έριξε στο πάτωμα.

Είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους την ώρα που συζητείται η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είναι στο ιατρείο της Βουλής αυτή την ώρα.

Αμέσως μετά το περιστατικό ο πρόεδρος της Βουλής έκανε λόγο για κτηνώδη συμπεριφορά και ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Κ. Φλώρου από όλες τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες για 15 ημέρες.

Όπως είπε ο κ. Τασούλας θα ληφθούν και περαιτέρω μέτρα σε βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή και άρση της ασυλίας του.

«Νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε στοιχειωδώς σε ανθρώπους. Μέσω του κανονισμού, τον απομακρύνω με την φρουρά για 15 ημέρες από τις διαδικασίες. Προφανώς, και θα υπάρξει διαδικασία άρσης της ασυλίας. Θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τις συνέπειες» είπε ο κ. Τασούλας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κ. Φλώρος σε διάλογο που είχαν μεταξύ τους ο Β.Γραμμένος του απευθύνθηκε με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σύμφωνα πάντα με όσα είπε, είχαν τον εξής διάλογο:

Κ. Φλώρος: Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.

Β. Γραμμένος: Βούλωσε το εσύ σκουπίδι

Κ. Φλώρος: Άντε

Β. Γραμμένος: Γ@@ τη μάνα σου… Εσένα τη μανούλα σου θα τη γα@@@ θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα θα το θυμάσαι παλιόπ@@

