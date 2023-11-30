Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα φοροδιαφυγής με θάρρος και την κοινή λογική, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, για το φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών, απαντώντας στα διακομματικά «πυρά» που δέχεται στη Βουλή το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, για τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Πρέπει να απαντήσουμε «αν θέλουμε να τα πληρώνουν όλα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, να το ξέρουμε. Εμείς πάντως δεν θέλουμε», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας, για τον καθένα από εμάς, υπάρχει και η συνείδησή μας, η δική μου τουλάχιστον λέει ότι δεν μπορώ να δέχομαι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει πολύ λιγότερο φόρο από τον μέσο υπάλληλό του».

Ο υπουργός απάντησε με «δέκα αλήθειες» στους «δέκα μύθους» που έχουν λεχθεί στο δημόσιο διάλογο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδικότερα:



1. Στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση «στοχοποιεί τους ελεύθερους επαγγελματίες», ο υπουργός απάντησε ότι η κυβέρνηση «στοχοποιεί τη φοροδιαφυγή», γιατί τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό, το 54% δήλωσε πέρυσι μηδενικά εισοδήματα ή με ζημιές και το 27% δηλώνει κατ΄εξακολούθηση για πέντε συναπτά έτη - το 2018, 2019, το 2020, το 2021 και το 2022 - ζημιές ή μηδενικά εισοδήματα. Επίσης, μέσα στον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών, υφίσταται μια πολύ μεγάλη αδικία, αφού το 4% σήμερα πληρώνει το 50% των φόρων του κλάδου των ελευθέρων επαγγελματιών. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είπε επίσης ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν από 10.000 ευρώ και κάτω, πληρώνουν σήμερα φόρο 867 φόρο το χρόνο, ενώ ο μέσος μισθωτός που μπορεί να είναι και υπάλληλός τους, πληρώνει 1160 ευρώ το χρόνο. «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Ο υπάλληλος να πληρώνει περισσότερα από τον εργοδότη του», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

2. Στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση είχε κρυφή ατζέντα και δεν είπε προεκλογικά ποια θα είναι η παρέμβασή της, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η κυβέρνηση προεκλογικά είχε πει πως θα καταργήσει το τέλος επιτηδεύματος σε ορίζοντα 3ετίας. «Το καταργούμε σε ορίζοντα διετίας, φέροντας πιο μπροστά την κατάργηση του. Είχαμε επίσης δηλώσει ότι αυτό θα συνδυαστεί με τη φορολογική συμμόρφωση του κλάδου και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε αυτή την ώρα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

3. Στον ισχυρισμό ότι με τις προωθούμενες διατάξεις «τσουβαλιάζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ένα οριζόντιο μέτρο», ο υπουργός απάντησε: «Εκείνο που κάνουμε, είναι ότι θεσπίζουμε τεκμήριο με σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό και λέμε ότι η προσωπική συνεισφορά ενός ελεύθερου επαγγελματία στην επιχείρησή του, δεν είναι εύλογο να αποτιμάται χαμηλότερα από τον μισθό του εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό». Επ΄αυτού δε, υπάρχουν εξαιρέσεις και διαβαθμίσεις, για παράδειγμα προς τα κάτω υπάρχουν εξαιρέσεις για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το τεκμήριο μειώνεται για τους νέους επαγγελματίες, για όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, τους μονογονείς με ανήλικα τέκνα, τους πολύτεκνους. Πλήρης απαλλαγή ισχύει, μεταξύ άλλων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. ασθένεια, στρατιωτική θητεία, φυσικές καταστροφές, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.), για τους αυτοαπασχολούμενους με ΑΠΥ σε έως 3 εργοδότες («μπλοκάκια»), καθώς και για τους αγρότες. Από την άλλη, το ύψος του τεκμηρίου μεταβάλλεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, λάβαμε υπόψη μας παρατηρήσεις για το κριτήριο του τζίρου, εισάγαμε τρόπο πιο γραμμικό και πιο δίκαιο, «αλλά πάντως δεν το λες και οριζόντιο μέτρο με τόσες διαβαθμίσεις και εξαιρέσεις», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

4. Στον ισχυρισμό ότι «η κυβέρνηση θεσπίζει εξαιρέσεις, όμως υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που αδικούνται παρόλα αυτά και μπορεί όντως να βγάζουν λιγότερα από τον εργαζόμενό τους», ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο έχει προβλεφθεί, πως όποιος θεωρεί ότι αδικείται, μπορεί να πάει στις αρμόδιες αρχές και να αποδείξει ότι αδικείται. Αυτή άλλωστε είναι μια δυνατότητα που προβλέπεται στο τεκμήριο διαβίωσης που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια (πέρυσι προσέφυγαν 46 πολίτες).

5. Στον ισχυρισμό ότι πρόκειται για μέτρο που κυνηγάει την επιχειρηματικότητα, ο κ. Χατζηδάκης συνέστησε να μην συγχέεται η επιχειρηματικότητα με την παραβατικότητα. 'Αλλωστε, έχουν ληφθεί μέτρα για την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

6. Στον ισχυρισμό ότι το τεκμήριο συνιστά πισωγύρισμα, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι σήμερα εφαρμόζεται το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, για να υπάρχει τρόπος για την αποτίμηση της αξίας των ακινήτων στις αγοραπωλησίες. Υπάρχει επίσης το τεκμήριο διαβίωσης και λαμβάνεται υπόψη για τη φορολογία, σε περίπτωση που κάποιος έχει πισίνα, εξοχικό, μεγάλο αυτοκίνητο κοκ.. Αυτά είναι τεκμήρια που έχουν εφαρμοστεί από πολλές κυβερνήσεις, επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών και υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους τεκμήρια ισχύουν και σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία.

7. Στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί την τεχνολογία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και το MyData, πρόκειται για παρεμβάσεις που επίσης περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

8. Στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα «μεγάλα ψάρια» και αφήνει εκτός μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχουν παρεμβάσεις για τα καύσιμα. Υπενθύμισε τις επιβαρύνσεις των ηλεκτροπαραγωγών τα τελευταία χρόνια, τις επιβαρύνσεις των διυλιστηρίων, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια από τον φόρο των νομικών προσώπων εισπράττονται ολοένα και περισσότερα ποσά. Πρόσθεσε δε, ότι με το σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού θα απελευθερωθεί τμήμα του ελεγκτικού μηχανισμού, για να επικεντρωθεί στα «μεγαλύτερα ψάρια».

9. Στον ισχυρισμό ότι οδηγούνται σε φορολογική εξόντωση οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο υπουργός απάντησε πως η φορολογική επιβάρυνση είναι 0,8, θα πάει στο 1,1 - και αυτό ενώ στην ΕΕ η επιβάρυνση είναι 2,1. «Όπως και να το μετρήσετε, πάμε λίγο παραπάνω από τον μέσο μισθωτό. Αυτό συμβαίνει. Πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα. Τι πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας, τι πληρώνει ο συνταξιούχος, τι πληρώνει ο μισθωτός. Αν θέλουμε να τα πληρώνουν όλα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, να το ξέρουμε. Εμείς πάντως δεν θέλουμε», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

10. Σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αγνοεί-κωφεύει στις αντιδράσεις, ο υπουργός απάντησε: «Καθόλου δεν τις αγνοούμε. Συζητάμε με όλους ανεξαιρέτως. Δώσαμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις μετά τη διαβούλευση αυτή. Φυσικά συζητάμε και συνεχίζουμε και στη Βουλή και με τις κοινωνικές ομάδες. Ακούμε κάθε εύλογη παρατήρηση. Στο τέλος της ημέρας, για τον καθένα από εμάς υπάρχει και η συνείδησή μας. Η δική μου τουλάχιστον λέει ότι δεν μπορώ να δέχομαι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει πολύ λιγότερο φόρο από τον μέσο υπάλληλό του», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 11 διαφορετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μια από τις οποίες είναι το σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, και αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ορισμένων από αυτά τα μέτρα.

Ειδικότερα:

-Στους πρώτους μήνες του 2024 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

-Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την επέκταση της υποχρεωτικής κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών και στους υπόλοιπους κλάδους λιανικής. Βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθούν τα συστήματα αυτά και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.

-Πολύ σύντομα θα κατατεθεί στην ΕΕ το αίτημα για την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών τιμολογίων που χρειάζεται έγκριση, προκειμένου το μέτρο να εφαρμοστεί μέσα στο 2024.

-Μέσα στο 2024 θα εφαρμοστεί επίσης η υποχρεωτικότητα του συστήματος MyData τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα.

-Θεσπίζεται η υποχρέωση αγοραπωλησίας ακινήτων αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής, όχι με μετρητά.

-Το ψηφιακό δελτίο αποστολής ενεργοποιείται πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως μέσα στο έτος με αποφάσεις της ΑΑΔΕ.

-Αυξάνεται το πρόστιμο για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.

-Θεσμοθετείται η πληρωμή του 50 % των προνοιακών επιδομάτων με χρεωστική κάρτα.

-Λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για το λαθρεμπόριο καυσίμων και κυρίως για τις εταιρείες εμπορίας. Όχι μόνο για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αλλά και για λόγους που έχουν να κάνουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

-Τίθεται μια ισορροπημένη ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.