Παραιτήθηκαν 5 μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ

Πρόκειται για τους Ερρίκο Βεντούρα, Σταμάτη Σακελίων, Μιχάλη Σπουρδαλάκη, Ελένη Σταματάκη και Κατερίνα Κύρου

ΣΥΡΙΖΑ

Eπιστολή παραίτησης από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αντώνη Κοτσακά, πέντε μέλη της.

Πρόκειται για τους Ερρίκο Βεντούρα, Σταμάτη Σακελίων, Μιχάλη Σπουρδαλάκη, Ελένη Σταματάκη και Κατερίνα Κύρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΣΥΡΙΖΑ επιτροπή παραιτήσεις
