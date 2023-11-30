Παραιτήθηκαν 5 μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ

Eπιστολή παραίτησης από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αντώνη Κοτσακά, πέντε μέλη της.

Πρόκειται για τους Ερρίκο Βεντούρα, Σταμάτη Σακελίων, Μιχάλη Σπουρδαλάκη, Ελένη Σταματάκη και Κατερίνα Κύρου.

Πηγή: skai.gr

