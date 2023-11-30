Τσίπρας για Βασιλικό: Θα λείψει στην Ελλάδα, την Αριστερά, την Τέχνη

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας αποχαιρετά τον Βασίλη Βασιλικό με ανάρτησή του, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη του για τη συμπόρευση σε δύσκολες μέρες.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ο φίλος, ο σύμβουλος, ο σύντροφος Βασίλης Βασιλικός έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.

Θα λείψει στην Ελλάδα, την Αριστερά, την Τέχνη.

Θα μας λείψει.

Αφήνει όμως πίσω του το τεράστιο συγγραφικό του έργο, που έκανε με απαράμιλλο τρόπο το δράμα, τις αγωνίες και τους αγώνες του λαού μας υπόθεση των λαών του κόσμου.

Αφήνει το Ζ, παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας.

Αφήνει την πράξη της αφοσίωσης στον άνθρωπο, την ελευθερία, και τη δικαιοσύνη.

Είμαι υπερήφανος και ευγνώμων που πορευτήκαμε μαζί σε δύσκολες μέρες.

Που μας έδεσε η αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη.

Που έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ως βουλευτής επικρατείας, τη δική του σεμνή προσφορά.

Καλό σου ταξίδι σύντροφε Βασίλη.



