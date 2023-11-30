Με την εφαρμογή του φορολογικού νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών που δήλωσαν πέρυσι εισόδημα κάτω απο το εισόδημα μισθωτού με τον κατώτατο μισθό, θα έχει μεσοσταθμική επιβάρυνση 750 ευρώ δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Ανέφερε ως παράδειγμα περίπτωση υπαλλήλου που πλήρωσε 1.160 ευρώ και δεν θα πληρώσει παραπάνω χρήματα.

Ο υπουργός μίλησε για μείζον θέμα φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διερωτώμενος «αν θα πρέπει να περιμένουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να το λύσει».

Δήλωσε επίσης οτι προωθούνται 10 ακόμη πρωτοβουλίες που βοηθούν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όπως επισήμανε προχωρούν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS τους πρώτους μήνες του 2024 ενώ σύντομα θα έρθει υπουργική απόφαση που θα την επεκτείνει σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.



Eπισης το 2024 θα γινει υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση ενώ το σύστημα ΙΡΙΣ μπαίνει υποχρεωτικά στους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να υπαρχει διευκόλυνση του καταναλωτή να μην πληρώνει προμήθειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.