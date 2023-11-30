Με μία ανάρτηση στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Βασίλη Βασιλικού, μιας προσωπικότητας με ανεξίτηλη σφραγίδα στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ευτύχησε, άλλωστε, να είναι από τους πιο πολυμεταφρασμένους πεζογράφους μας. Και, πάντα, μία φωνή που τιμούσε την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Ο Βασιλικός ήταν ένας αριστοτέχνης αφηγητής που για δεκαετίες ύφαινε ιστορίες οι οποίες γοήτευαν, οξύνοντας τον προβληματισμό του αναγνώστη. Υπήρξε, όμως, και ένας ενεργός πολίτης. Πολέμιος της δικτατορίας και, αργότερα, συμμέτοχος στην οικοδόμηση της Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε και ως βουλευτής.

Αν και σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ανέκαθεν είχε τον σεβασμό μου για την προσφορά του στα γράμματα, όσο και για την πίστη του στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας. Τον ίδιο σεβασμό καταθέτω και σήμερα, μαζί με τα συλλυπητήριά μου στη σύζυγο και την κόρη του» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

