Χαρίτσης στον ΣΚΑΪ: «Εμείς δεν φύγαμε για τις καρέκλες, μας προτάθηκαν και τις αρνηθήκαμε»

«Εμείς δεν φύγαμε για τις καρέκλες, μας προτάθηκαν και τις αρνηθήκαμε», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Αταίριαστους», ενόψει της ανακοίνωσης για το όνομα της ομάδας των 11 βουλευτών που αποχώρησαν πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συγκροτώντας Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος η νεά κοινοβουλευτική Ομάδα έχει ως στοχο «να ξαναφέρει ένα ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο που θα έχει πρόσημο στην δημόσια συζήτηση, που θα είναι αριστερό και θα απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες». Τόνισε πως η κριτική είναι καλοδεχούμενη αλλά όχι η τοξικότητα και η χυδαιότητα που εκπέμπεται το τελευταίο διάστημα και είναι προσβλητικό για όλον τον χώρο της αριστεράς και το πολιτικό σύστημα γενικότερα.

Ερωτηθείς αν αυτή η τοξικότητα και η χυδαιότητα στην οποία αναφέρθηκε ανήκει στον κ. Κασσελάκη και την ηγετική του ομάδα, ο ίδιος απάντησε πως «όποιος παρακολουθεί με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα τον δημόσια συζήτηση αυτό συμπεραίνει».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως η απόφαση να φύγουν ήταν επώδυνη και ότι σεβόνται αυτούς που μένουν πίσω.

«Εμείς δεν φύγαμε -όπως μας λένε- για τις καρέκλες ίσα ίσα μας προτάθηκαν καρέκλες και τις αρνηθήκαμε αν μας ενδιέφεραν οι καρέκλες θα ήμασταν εκεί και δεν θα παίρναμε το ρίσκο να φύγουμε. Αυτό που θέλαμε και είχαμε συζητήσει είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σαφές πολιτικό σχέδιο, που πάμε, τι θέλουμε να πούμε στους Έλληνες πολίτες, ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και να δούμε πως θα συγκροτηθεί μια ομάδα που να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς τίποτα από τα δύο δεν έγινε. Είδαμε επιλογές που οδήγησαν σε εκφυλισμό έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο και εμείς πήραμε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη απόφαση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.

Εξήγησε πως κ. Κασσελάκης έκανε τις επιλογές του σε σχέση με την κεντρική ηγετική ομάδα την οποία ήθελε να έχει γύρω και η οποία εξέπεμψε και το σήμα του πως θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.



Συμπλήρωσε πως ο στόχος τους είναι διπλός. «Αφενός να διαμορφώσουμε μια αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που απουσιάζει στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή μια πειστική δύναμη της αντιπολίτευσης η οποία να αντιπαρατίθεται ιδεολογικά και πολιτικά απέναντι σε αυτήν και νομίζω πως μπορούμε να έχουμε μια τέτοια αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη. Το δεύτερο είναι να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη, πειστική ριζοσπαστική και συνάμα ρεαλιστική πρόταση προς τον ελληνικό λαό.

Ο ίδιος ανέφερε πως θα δώσουν την μάχη των ευρωεκλογών για να εδραιωθεί το νέο κόμμα και πως θα προχωρήσουν συντεταγμένα το επόμενο διάστημα.

Ερωτηθείς αν αισθάνεται πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη ή το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος απάντησε πως «Θέλουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.