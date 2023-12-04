Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα δικασθεί τελικά ως εγκληματίας πολέμου για την επίθεση στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ κατήγγειλε τις δυτικές χώρες για την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Κατά την διάρκεια ομιλίας του σε σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες που υποστηρίζουν το Ισραήλ του δίνουν «άνευ όρων στήριξη για να σκοτώνει μωρά» και είναι συνεργοί στα εγκλήματα.

«Η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα ανήκει πάντα στους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε.

«Πέραν του να είναι εγκληματίας πολέμου, ο Νετανιάχου, ο σφαγέας της Γάζας αυτήν την στιγμή, θα δικασθεί ως ο σφαγέας της Γάζας, όπως δικάστηκε ο Μιλόσεβιτς», είπε ο Ερντογάν.

«Οσοι προσπαθούν να παρακάμψουν τους θανάτους όλων εκείνων των αθώων ανθρώπων χρησιμοποιώντας την δικαιολογία της Χαμάς δεν έχουν πλέον τίποτε να πουν στην ανθρωπότητα», πρόσθεσε αναφερόμενος στις δυτικές χώρες τις οποίες χαρακτήρισε «τυφλές και κουφές».

Αντίθετα από τους περισσότερους δυτικούς της συμμάχους και τις χώρες του Κόλπου, η νατοϊκή Τουρκία δεν θεωρεί την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και φιλοξενεί μέλη της.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ομάδα επαφής των μουσουλμανικών χωρών που συγκροτήθηκε τον περασμένο μήνα από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και τον Αραβικό Σύνδεσμο για την διεξαγωγή συνομιλιών για την Γάζα με δυτικές χώρες θα συνεχίσει τις συνομιλίες μέχρι τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα, αλλά πολλά μένουν ακόμη να γίνουν.

«Πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσουμε το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εντός αυτού του πλαισίου», πρόσθεσε τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, πάγια θέση του οποίου είναι ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμισθεί για να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό, δήλωσε σήμερα ότι τα Ηνωμένα Εθνη απέτυχαν στην δοκιμασία της Γάζας και ζήτησε και πάλι επείγουσα μεταρρύθμιση του Συμβουλίου επαναλαμβάνοντας ότι τα πέντε μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα και Βρετανία) δεν αντιπροσωπεύουν τον κόσμο.

«Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σαμποτάρισαν τις ειλικρινείς προσπάθειες του γενικού γραμματέα (Αντόνιο) Γκουτέρες», είπε. «Κανείς από μας δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτό το σύστημα. Δεν είναι δυνατό αυτό το όργανο να φέρει ειρήνη ή ελπίδα στην ανθρωπότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

