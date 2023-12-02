Στα 10 πιο δημοφιλή θέματα στο ελληνικό Χ (πρώην Twitter) βρίσκεται το πιθανό νέο όνομα του κινήματος των 11 πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως έχει διαρρεύσει ο Αλέξης Χαρίτης, η Εφη Αχτσιόγλου και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ονομάσουν το κόμμα τους Αριστερά Μπροστά.

Τα «γεννητούρια» της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ανακοινωθούν την Δευτέρα.

Οι χρήστες του Twitter ξεδιπλώνουν το χιούμορ τους, με σπαρταριστές αναρτήσεις στην πλατφόρμα.

ΕΛΑ ΕΛΑ ΕΛΑ ΕΛΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ! ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΡΕ! ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΑΜΩΤ΄ ΤΟ... ΡΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΞΥΠΝΑ ΡΕ!! ΕΛΑ, ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΕΛΑ ΕΛΑ ΕΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΩΡΑΙΟΣ, ΣΒΗΣΕ! pic.twitter.com/m1MSH1i3Ah — Boltzmann Brain (@bolltzmann) December 2, 2023

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις; ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΩ... pic.twitter.com/bdCxpw0Pxs — oldschoolfileles (@oldfileles) December 2, 2023

-Δεν μου αρέσει αυτό το αριστερά μπροστά.

-Και πως να το πούμε?

-Αριστερά στα FM. pic.twitter.com/RZ7Ad0OIcJ — Kim. (@f5uOcOHuhjEsvJK) December 1, 2023

Πάντως, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση προκειμένου, όπως υποστηρίζει η επιτελική ομάδα, να καθοριστεί το τελικό όνομα.

Πηγή: skai.gr

