Αριστερά Μπροστά: To Twitter «γλεντάει» με το πιθανό νέο όνομα των 11

Οι χρήστες του Twitter ξεδιπλώνουν το χιούμορ τους, με σπαρταριστές αναρτήσεις στην πλατφόρμα

αχτσιογλου τσακαλωτος

Στα 10 πιο δημοφιλή θέματα στο ελληνικό Χ (πρώην Twitter) βρίσκεται το πιθανό νέο όνομα του κινήματος των 11 πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οπως έχει διαρρεύσει  ο Αλέξης Χαρίτης, η Εφη Αχτσιόγλου και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα ονομάσουν το κόμμα τους Αριστερά Μπροστά. 

Τα «γεννητούρια» της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ανακοινωθούν την Δευτέρα. 

Οι χρήστες του Twitter ξεδιπλώνουν το χιούμορ τους, με σπαρταριστές αναρτήσεις στην πλατφόρμα.

Πάντως, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση προκειμένου, όπως υποστηρίζει η επιτελική ομάδα, να καθοριστεί το τελικό όνομα. 

