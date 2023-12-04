Στις 19:00 στο Σεράφειο η παρουσίαση της νέας ΚΟ των «11» που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Το απόγευμα στις 19:00 θα ανακοινωθεί επίσημα το όνομα και το σύμβολο της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας των «11» που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά, στα «αποκαλυπτήρια» της νέας Κ.Ο. θα προχωρήσουν σε ειδική εκδήλωση στις 19:00, στο Σεράφειο, του Δήμου της Αθήνας (Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144) οι αποχωρήσαντες από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας, όπως τονίζουν, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Κ.Ο., ο Αλέξης Χαρίτσης έχει αναλάβει πρόεδρος, ενώ ρόλους έχουν αναλάβει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Νάσος Ηλιόπουλος (κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι), καθώς και η Πέτη Πέρκα (γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας).

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκρότηση του νέου κόμματος αναμένεται σε δεύτερο χρόνο ωστόσο οι διεργασίες έχουν ήδη αρχίσει, ενώ οι εξελίξεις είναι βέβαιο πως θα προηγηθούν των ευρωεκλογών.

Πηγή: skai.gr

