«Ο Φρέντη Μπελέρης ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας συνεχίζει να βρίσκεται στη φυλακή από τις 12 Μαΐου. Στις 14 Μαΐου οι δημότες της Χειμάρρας τον εξέλεξαν δήμαρχο τους», δήλωσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ο οποίος βρίσκεται στην Αλβανία προκειμένου να συναντηθεί μαζί του και να του συμπαρασταθεί. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, θα παραστεί σήμερα στην εκδίκαση ενώπιον της αλβανικής δικαιοσύνης του αιτήματος του Φρέντη Μπελέρη για να του χορηγηθεί ειδική άδεια που θα επιτρέψει την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Δημάρχου.

«Ο Φρέντης Μπελέρης, επτά μήνες τώρα παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας, παραμένει προφυλακισμένος. Επτά μήνες τώρα η αλβανική κυβέρνηση πεισματικά του αρνείται το αναφαίρετο δικαίωμά του. Να ορκισθεί Δήμαρχος όπως αποφάσισαν οι δημότες της Χειμάρρας. Πεισματικά του αρνείται να αναλάβει τα καθήκοντά του που αποτελεί μία απλά διοικητική πράξη η οποία δεν θίγει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και το οξύμωρο: Στη Χειμάρρα χρέη δημάρχου εκτελεί σήμερα ο πρώην δήμαρχος ο οποίος ηττήθηκε στις εκλογές του περασμένου Μαΐου», ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Και πρόσθεσε: «Όπως ρητά αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, η αποτροπή της ορκωμοσία του Φρέντη Μπελέρη αντικατοπτρίζει την περιφρόνηση για τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Με τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.