Ολομέτωπη επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη για τους λόγους που ώθησαν εκείνον και άλλους 10 βουλευτές να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στους λόγους της φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρίτσης, που θα είναι ο επικεφαλής της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συγκρότησαν οι 11 πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στράφηκε κατά του νέου Προέδρου του κόμματος, λέγοντας πως καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις διάσπασης έπαιξαν «και το ύφος και το ήθος (του Στέφανου Κασσελάκη). Έχει να κάνει με το πως διοικείς ένα κόμμα, πως απευθύνεσαι στην κοινωνία… Δεν έρχεται ο «μεσσίας» και αδιαμεσολάβητα απευθύνεται στον λαό. Είναι και θέμα για το μήνυμα πολιτικού περιεχομένου που εκπέμπεται».

«Είμασταν στον ΣΥΡΙΖΑ από τα γεννοφάσκια μας, έχουμε δώσει μάχες και αυτό ήταν το σπίτι μας. Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση να φύγουμε από το σπίτι μας. Ήταν επώδυνη και πολιτικά βεβαίως και σε προσωπικό επίπεδο η απόφαση, ακριβώς επειδή έχουμε όλη αυτή την διαδρομή στον συγκεκριμένο χώρο», επεσήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως προσέθεσε, «φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να βλέπουμε άλλο τον εκφυλισμό του χώρου. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια απαξίωση. Έπρεπε να υπερασπιστούμε την κληρονομία μας και όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Ερωτηθείς αν υπάρχει επικοινωνία των «11» με άλλα στελέχη που παραμένουν ή έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κ. Φίλης, Σκουρλέτης και Τζουμάκας, ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι υπάρχει επικοινωνία με πολλά στελέχη και πολλά εξ αυτών θα στηρίξουν την νέα προσπάθεια που ξεκινά με την συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας.

Αύριο το όνομα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας

Ο Αλέξης Χαρίτσης επεσήμανε ωστόσο ότι «πιο σημαντικό είναι το μέλλον. Έχει σημασία πως θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που έχει ανάγκη ο τόπος και αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ τόνισε πως μέσα από την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα «αύριο θα παρουσιάσουμε την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Θα έχουμε όνομα με πολιτικό περιεχόμενο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το όνομα, σίγουρα έχει ένα συμβολισμό, αλλά σημασία έχει το περιεχόμενο. Σημασία δεν έχεις πως σε λένε, αλλά τι λες. Αυτό είναι το μείζον. Εμείς θα έχουμε πολιτικό πρόσημο και αυτό είναι η Αριστερά. Φιλοδοξία μας είναι να απευθυνθούμε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλοί που είναι πολιτικά άστεγοι. Θα δώσουμε την ταυτότητά μας, τις πολιτικές μας προτάσεις. Θέλουμε να ασκήσουμε δομική αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό απουσιάζει από την πολιτική σκηνή».

«Πρέπει να προχωράμε χωρίς βιασύνη. Το πρώτο βήμα είναι η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στην συνέχεια θα γίνει ότι πρέπει και όπως πρέπει. Δεν είναι απλή υπόθεση να φτιάξεις ένα κόμμα», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, συμπληρώνοντας ότι «σημασία για εμάς έχει η κοινοβουλευτική παρουσία και η επαφή και η επικοινωνία με την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.