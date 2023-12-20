Χάρης Δούκας: Παίρνουν την «Ανάπλαση» από εμένα, διότι έχασε η κυβέρνηση τον εκλεκτό της από δήμαρχο της Αθήνας

Ο νέος δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ, τονίζοντας ότι ορκίζεται στις 28 Δεκεμβρίου στη δημοτική αγορά Κυψέλης και πρώτη του μηνός επισήμως μπαίνει στην ιστορία που λέγεται «δήμος Αθήνας», παίρνοντας την ευθύνη.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΕΔΕ, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σχολιάζοντας την τροπολογία για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» τόνισε ότι «ο κ. Μπακογιάννης, που είναι ακόμα δήμαρχος, είναι και πρόεδρος στην «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ». Έγινε πρόεδρος όντας δήμαρχος με αλλαγή στο νόμο από την κυβέρνηση της ΝΔ και σταματάει ο δήμος της Αθήνας να συμμετέχει στην «Ανάπλαση» όταν ο κ. Μπακογιάννης δεν θα είναι πια δήμαρχος της Αθήνας».

Τόνισε ότι δεν ήξερε τίποτα για την «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» και δήλωσε ότι θα γίνονται αναπλάσεις στην Αθήνα χωρίς την Αθήνα. Σημείωσε δε ότι μόλις χθες το βράδυ έμαθε ότι η «Ανάπλαση» δεν θα ελέγχεται από τον δήμο.

«Εγώ ξέρω ότι δε θα είμαι πρόεδρος με βάση την τροπολογία αυτή. Δεν είναι προσωπικό, ούτε ο Δήμος Αθήνας θα συμμετέχει με κάποιο εκπρόσωπο. Δηλαδή θα γίνονται αναπλάσεις στην Αθήνα χωρίς την Αθήνα. Όλα αυτά αποφασίστηκαν την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή. Προφανώς και δεν το ήξερα. Δεν το ήξερε νομίζω και κανείς. Προφανώς και είναι απαράδεκτη η τροπολογία, γι' αυτό και τη χαρακτήρισα 'σκάνδαλο'. Λίγες μέρες πριν αναλάβω ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποίησε και ο κ. Μπακογιάννης για να κάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, αλλάζει χέρια. Γίνεται ένα μπερδεμένο πράγμα. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση.

Προφανώς και είναι μια δικαιολογία για να πάρουν την «Ανάπλαση» από εμένα, διότι έχασε η κυβέρνηση τον εκλεκτό της από δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να πάρει πίσω την τροπολογία» τόνισε ο κ. Δούκας.

«Η τροπολογία αυτή είναι εκδικητική για τους πολίτες της Αθήνας που ψήφισαν εμένα και όχι τον κ. Μπακογιάννη και πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη ο κ. Μπακογιάννης στους Αθηναίους και στις Αθηναίες, διότι τον τίμησαν και ήταν δήμαρχος και είναι ακόμα και πρόεδρος της εταιρείας και μάλιστα θέλει να παίξει και ένα αυτοδιοικητικό ρόλο. Και είναι σημαντικό να προσπαθεί κανείς να ενισχύσει την αυτονομία της αυτοδιοίκησης και με τέτοιες δράσεις η αυτοδιοίκηση γίνεται λάφυρο της κυβέρνησης” σημείωσε.

