Η Oprah Winfrey ζήτησε συγγνώμη για τον ρόλο της στην προώθηση της τοξικής κουλτούρας της δίαιτας, μήνες αφότου παραδέχτηκε τελικά ότι χρησιμοποίησε φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Η 70χρονη παρουσιάστρια μίλησε για τις τύψεις της γύρω από τη συζήτηση για τη δίαιτα και την εικόνα του σώματος σε ένα τρίωρο αφιέρωμα του «WeightWatchers».

Είπε: «Συμμετείχα σταθερά σε αυτή την κουλτούρα της δίαιτας. Μέσα από τις πλατφόρμες μου, μέσα από το περιοδικό, μέσα από το talk show εδώ και 25 χρόνια και στο διαδίκτυο. Έχω συμβάλει σημαντικά σε αυτό και έχω κάνει πολλές εκπομπές για την απώλεια βάρους».

Τον περασμένο Μάρτιο, η διάσημη παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι λιμοκτονούσε για, σχεδόν, πέντε μήνες ακολουθώντας μια δίαιτα με υγρά το 1988, πριν ξαναπάρει γρήγορα το βάρος της και αφού διακήρυξε τη νίκη της στην τηλεόραση.

Η ίδια αφηγήθηκε τις προσπάθειες απώλειας βάρους της στο «An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution». Ωστόσο, μόλις μία ημέρα αφότου παρουσίασε τα αποτελέσματά της στην τηλεόραση, άρχισε να παχαίνει ξανά.

«Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσω όλη την ντροπή, λιμοκτονούσα για σχεδόν πέντε μήνες και στη συνέχεια έσυρα εκείνο το βαγόνι με το λίπος που το διαδίκτυο δεν θα ξεχάσει ποτέ. Αφού έχασα αρκετά κιλά, από την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισα να τα ξαναπαίρνω. Το αίσθημα της ντροπής να δίνεις μια χαμένη μάχη με το βάρος, είναι μια ιστορία πολύ γνωστή», επισήμανε.

Η Oprah μίλησε για τη μάχη της με την παχυσαρκία και για το πώς το φαγητό κατέλαβε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του αφιερώματος για την απώλεια βάρους, αλλά πολλοί τηλεθεατές κατέκλυσαν το διαδίκτυο για να την καταγγείλουν για την προώθηση των σκευασμάτων αδυνατίσματος.

Όπως εξήγησε, «για 25 χρόνια, το να κοροϊδεύουν το βάρος μου ήταν εθνικό σπορ». Αν και με την πάροδο των χρόνων, η ίδια είχε χάσει και πάρει κάποια κιλά, ωστόσο με τη βοήθεια των φαρμάκων σταμάτησε να έχει εμμονή με το φαγητό.

Η εκπομπή κυκλοφόρησε λίγες ημέρες αφότου η Oprah παραιτήθηκε από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο του Weight Watchers, επικαλούμενη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με την εκπομπή, η οποία παρουσίαζε σε μεγάλο βαθμό μάρκες φαρμάκων για την απώλεια βάρους. Η αποχώρησή της προκάλεσε την πτώση των μετοχών της Weight Watchers κατά 20%.

Οι φήμες ότι έπαιρνε Ozempic άρχισαν να κυκλοφορούν πέρυσι, μέχρι που παραδέχτηκε ότι είχε αρχίσει να παίρνει ένα ανώνυμο φάρμακο απώλειας βάρους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.