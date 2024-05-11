Ουκρανικές επιθέσεις σε Μπέλγκοροντ και Κιουρσκ - Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν σε τρεις ξεχωριστές ουκρανικές επιθέσεις με drone και πυρά πυροβολικού στις περιφέρειες των ρωσικών συνόρων Μπέλγκοροντ και Κουρσκ, αλλά και στην πόλη του Ντονέτσκ, την οποία ισχυρίζεται ότι έχει κατακτήσει η Ρωσία, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Ο Ντενίς Πουσίλιν που έχει τοποθετηθεί από τους Ρώσους στην ηγεσία της περιοχής του Ντονέσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, όταν ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε εστιατόριο στην πόλη του Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.