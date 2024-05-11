Βραζιλία: Στους 136 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αυξήθηκε στους 136, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, έναντι 126 νεκρών χθες, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 125.

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν τη νοτιότερη πολιτεία της Βραζιλίας προκαλώντας μεγάλες πλημμύρες.

Η Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έχει πληθυσμό 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους 340.000 κάτοικοι, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

