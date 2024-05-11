Όλα είναι έτοιμα για τον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision 2024, που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας. Η Έλενα Παπαρίζου θα ανακοινώσει την υψηλότερη βαθμολογία της χώρας, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου» από την υπέροχη φωνή της Μαρινέλλας σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γιώργου Κατσαρού.

Στην καθιερωμένη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, η Μαρίνα Σάττι με το «Zari» θα εμφανιστεί στην 11η θέση, ενώ η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το τραγούδι «Liar» στη 19η. Εκτός τελικού της Eurovision 2024 τέθηκε τελικά η συμμετοχή της Ολλανδίας, όπως ανακοίνωσε η EBU. Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein αποκλείστηκε από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, έπειτα από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Συνεπώς, ο τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί πλέον με 25 τραγούδια και χωρίς το «Europapa», το οποίο αποτελούσε ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς.

Τα 25 τραγούδια του τελικού της Eurovision 2024 με σειρά εμφάνισης:

Σουηδία

Ουκρανία

Γερμανία

Λουξεμβούργο

Ισραήλ

Λιθουανία

Ισπανία

Εσθονία

Ιρλανδία

Λετονία

Ελλάδα

Ηνωμένο Βασίλειο

Νορβηγία

Ιταλία

Σερβία

Φινλανδία

Πορτογαλία

Αρμενία

Κύπρος

Ελβετία

Σλοβενία

Κροατία

Γεωργία

Γαλλία

Αυστρία

