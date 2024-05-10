Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

«Λύγισε» και ο πατέρας του νεογνού, ομολογώντας πως αυτός ήταν που το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή της Βραυρώνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr όταν οι αστυνομικοί του ανακοίνωσαν πως το νεογνό βρέθηκε σε χωματερή μέσα σε σακούλα, ο άντρας ομολόγησε πως αυτός πέταξε το νεογνό. Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε:

«Το παιδί δεν το σκότωσα, γεννήθηκε νεκρό. Το πέταξα γιατί φοβήθηκα ότι θα κατηγορηθώ για φόνο. Φοβήθηκα δεν ήξερα τι να κάνω».

Για το χτύπημα που είχε στο κεφάλι υποστήριξε πως θα προκλήθηκε όταν το πέταξε.

Όταν πήγε στο νοσοκομείο με αιμορραγία η γυναίκα του ισχυρίστηκε στους γιατρούς πως οφείλεται σε σεξουαλική επαφή που είχε με τον σύζυγο της. Σήμερα όμως πληροφορίες αναφέρουν πως «έσπασε» και μίλησε στους γιατρούς για το τι συνέβη.

Η μητέρα του νεογνού νοσηλεύεται φρουρούμενη στο Αλεξάνδρα, ενώ στο τοπικό ΑΤ κρατείται και ο πατέρας.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του αντιδήμαρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Γιάννη Αϊδινιώτη στο skai.gr

Μιλώντας στο skai.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας και Ηλιοφωτισμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας δήλωσε:



«Είδα το παιδάκι. Το κεφάλι συμπιεσμένο. Το χεράκι του εξείχε. Μέσα στα αίματα. Μέσα στα σκουπίδια. Απ' ό,τι λένε οι ειδικοί, τον πιάσανε οι κάμερες αυτόν που σκότωσε το παιδί. Το πετάξανε στον κάδο. Εμείς περνάγαμε εκείνη την ώρα για τη συλλογή των απορριμάτων, όπως κάνουμε κάθε φορά. Μας ειδοποίησε η αστυνομία να μην πετάξουμε τίποτα. Στην αρχή μας είπαν ότι ψάχνανε τιμαλφή, και μετά μάθαμε ότι επρόκειτο για ένα παιδάκι. Στη σακούλα το βρήκαμε, τυλιγμένο μαζί με χόρτα».

