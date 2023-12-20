Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το τελευταίο νομοσχέδιο του 2023

«Ραντεβού» για την τελευταία κοινοβουλευτική «αναμέτρηση» αυτού του χρόνου, δίνουν σε λίγες ώρες κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με πεδίο τα 123 άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και μια σειρά άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ως προς την τεχνική του διαστρωμάτωση, η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «ερανιστικό», όρο που εισήγαγε στη νομοθετική λειτουργία την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, για να αποτυπώσει κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που συγκεντρώνει ρυθμίσεις χωρίς ομοειδές αντικείμενο. Η αντιπολίτευση επιμένει να κάνει λόγο για «νομοσχέδιο-σκούπα», που υπονομεύει τον κοινοβουλευτικό διάλογο, τη διαφάνεια και εν τέλει τη δημοκρατία. Όπως και τις προηγούμενες φορές που η Εθνική Αντιπροσωπεία κλήθηκε να πάρει θέση επί διατάξεων ερανιστικών νομοσχεδίων, έτσι και τώρα, η κυβέρνηση υπερασπίζεται τον συγκεκριμένο τρόπο νομοθέτησης με το σκεπτικό, ότι διασφαλίζεται οργανωμένη συζήτηση, επεξεργασία στις επιτροπές, ακρόαση φορέων.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατατέθηκε όμως στη Βουλή με 98 άρθρα (μαζί με το ακροτελεύτιο για την έναρξη ισχύος). Μετά την ψήφισή του ωστόσο «θα πάρει τον δρόμο» για το Εθνικό Τυπογραφείο με 123 άρθρα τουλάχιστον, αφού θα προστεθούν και τα άρθρα τριών τροπολογιών που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση, λίγες ώρες πριν αρχίσει η συζήτησή του στην ολομέλεια.

Η διάταξη που παρήγαγε την μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και αντίδραση της αντιπολίτευσης είναι εκείνη που τροποποιεί το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία μετονομάζεται σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ». Με την τροπολογία, διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, και όχι μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, όπως ισχύει σήμερα. Η τροπολογία προβλέπει ότι μειώνεται κατά πέντε ο αριθμός μελών του ΔΣ της εταιρείας, αντί ενδεκαμελές που είναι σήμερα. Επανακαθορίζεται επίσης η ιδιότητα των μελών που μετέχουν στη νέα σύνθεση. Με τη σημερινή της σύνθεση, η «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» είχε πρόεδρο τον δήμαρχο Αθηναίων. Με την νέα διάταξη, ως πρόεδρος της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ», θα οριστεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας, επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας.

Η αντιπολίτευση συνδέει την τροπολογία, με την αλλαγή σκυτάλης στον δήμο της Αθήνας και ζητάει από την κυβέρνηση της απόσυρσή της.

Βολές δέχονται και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτή για τον επανακαθορισμό της αμοιβής των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, οι αυξήσεις επιδομάτων των δικαστικών λειτουργών. Ωστόσο πολλές από τις τιθέμενες διατάξεις, θα ψηφιστούν στο τέλος και από την αντιπολίτευση, με το σκεπτικό ότι μπορεί να μην συνιστούν τομές και οριστικές λύσεις, για μια σειρά ζητήματα, αλλά κινούνται επί τα βελτίω.

Για όλες τις άλλες διατάξεις του «ερανιστικού» νομοσχεδίου, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί ρυθμίσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως η παράταση συμβάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που το χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέχρι τις νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Η κυβερνητική πλειοψηφία διακηρύσσει την ισχυρή βούληση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν για στήριξη των επενδύσεων, των επιχειρήσεων, της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι η Κυβέρνηση έχει νωπή, καθαρή και κυρίως ισχυρή εντολή από τους πολίτες να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, να συνεχίσει να πηγαίνει τη χώρα μπροστά μαζί με τους πολίτες, μαζί με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και το νομοσχέδιο «με πρακτικές αλλά και ουσιαστικές διατάξεις».

Το «ερανιστικό» νομοσχέδιο είναι το τελευταίο που θα ψηφιστεί το 2023. Χθες ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας ενημέρωσε τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων, πως με το νέο χρόνο, θα προγραμματιστεί η επεξεργασία τριών νομοσχεδίων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές: Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

