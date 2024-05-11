Λογαριασμός
Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγάκι εν κινήσει στην Πατρών-Κορίνθου - Διεκόπη η κυκλοφορία - Δείτε βίντεο

Το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες ήταν ένα επαγγελματικό ημιφορτηγό, το οποίο κάηκε ολοσχερώς

Φωτιά στην Εθνική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε όχημα εν κινήσει στο 97ο χλμ της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς Πάτρα.

Το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες ήταν ένα επαγγελματικό ημιφορτηγό, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Δείτε βίντεο: 

TAGS: Πυρκαγιά εθνική οδός
