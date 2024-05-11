Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε όχημα εν κινήσει στο 97ο χλμ της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς Πάτρα.

Το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες ήταν ένα επαγγελματικό ημιφορτηγό, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Δείτε βίντεο:

