Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε όχημα εν κινήσει στο 97ο χλμ της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς Πάτρα.
Το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες ήταν ένα επαγγελματικό ημιφορτηγό, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
