Μάντζος: Να αποσυρθεί η τροπολογία που βγάζει εκτός του ΔΣ της «Ανάπλαση ΑΕ» τον δήμαρχο Αθηναίων

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία τροποποιεί το καθεστώς της ανώνυμης εταιρειάς «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία μετονομάζεται σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ».

Με την τροπολογία διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και όχι μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, όπως ισχύει σήμερα.

Η τροπολογία προβλέπει ότι μειώνεται κατά πέντε ο αριθμός μελών του ΔΣ της εταιρείας, αντί ενδεκαμελές που είναι σήμερα.

Επανακαθορίζεται επίσης η ιδιότητα των μελών που μετέχουν στη νέα σύνθεση. Με τη σημερινή της σύνθεση, η «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» είχε πρόεδρο τον δήμαρχο Αθηναίων. Με τη νέα διάταξη, ως πρόεδρος ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ζήτησε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας, γιατί τίθενται εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ» τόσο ο δήμαρχος Αθηναίων όσο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη.

Ο Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο «για αντιθεσμικά παιχνίδια και ανάπλαση ερήμην της νέας Δημοτικής Αρχής», την οποία -όπως είπε- σαμποτάρει η κυβέρνηση.

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πάντως ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσαρμόζεται ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον νέο διευρυμένο σκοπό της, αφού εφεξής θα αφορά την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της Επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

