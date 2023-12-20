Το τουρκικό μαχητικό KAAN, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους, θα απογειωθεί στις 27 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν: «Αυτό το μαχητικό θα πλήττει στόχους και πλοία και στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο»

Το CNN Turk υπενθυμίζει δηλώσεις του Ερντογάν που στοχοποιούσε την Ελλάδα: «Και με το μαχητικό θα ενοχλούμε όσους βρίσκονται στην απέναντι όχθη των υδάτων».

Το CNN ανέφερε: «Aς θεωρήσουμε πως εκτοξεύεται κάποιος πύραυλος απο το έδαφος. Αυτό το αεροσκάφος το Kaan δεν θα χρειαστεί να κανει επίθεση . Αυτό έχει κοστος καθώς το συγκεκριμένο αεορσκάφος έχει τέτοιες δυνατότητες που ξεπερνούν μια τέτοια προσπάθεια. Το αεροσκάφος θα εκτοξεύσει τον πύραυλο Aksungur και θα δώσει εντολή να πλήξει αυτόν το στόχο. Ο πιλότοες δεν έχει να κανει κάτι άλλο. Ας θεωρήσουμε πως ισχύει το ίδιο όταν εκτοξευθεί κάποιος πύραυλος όταν θα πετάει πάνω απο το Αιγαίο η την Αν.Μεσόγειο. Εκτόξευση πυραύλου απο κάποιο πλοίο. Η αν το πλοίο περάσει σε φάση επίθεσης. Αυτό λοιπόν είναι αεροσκάφος 5ης γενιάς».

Τι έλεγε ο Ερντογάν: «Αν παρατηρήσετε πως απο κάθε επιτυχία της Αμυντικής μας Βιομηχανίας ενοχλούνται κάποιοι εδώ όπως και κάποιοι άλλοι, στην απέναντι πλευρά των υδάτων. Aπο αυτό όπως και με άλλα εξοπλιστικά ενοχλούνται όσοι βρίσκονται στην άλλη όχθη των υδάτων. Μη μας παρεξηγήσουν άλλα εμείς θα συνεχίσουμε και αυτούς που μας αμφιβητούν, όπως και αυτούς που βρίσκονται στην άλλη πλευρά των υδάτων!».

Σκληρή αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης εναντίον του Γιασάρ Γκιουλέρ για τα επεισόδια στη σχολή πεζικού

«Ο υπουργός Άμυνας θα συμμαζέψει τα μυαλά του ή θα του τα συμμαζέψουμε εμείς».

Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Eσείς τον στρατό του Ατατούρκ τον ανοίγετε στις θρησκευτικές αιρέσεις και όσο τους επιτρέπετε να οργανωθούν εκεί μέσα, τότε αυτοί φτάνουν στο σημείο να μην φορούν τη φωτογραφία του Κεμάλ. Εσείς δεν πήρατε το μάθημα σας απο την απόπειρα του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Εκεί δεν έκαναν απόπειρα αυτοί που υποστηρίζουν τον Κεμάλ Αταοτύρκ. Αλλά επιχείρησαν να κάνουν πραξικόπημα όσοι είναι οι εχθροί του Ατατούρκ, όσοι δεν αντέχουν στην ιδεολογία του Κεμάλ και όσοι δεν θέλουν να βλέπουν τη φωτογραφία του Ατατούρκ.

» Αρχίσατε πάλι να καλπιάνετε όσους δεν αντέχουν σε μια φωτογραφία του Κεμάλ Ατατουρκ, να τους υποστηρίζετε Δεν θα σας το επιτρέπουν και την υπόθεση αυτή την παρακολουθώ στενά. Εσύ Γιασάρ Γκιουλέρ, υπιυργέ Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Δεν θα ανεχθούμε αυτή την κατάσταση να μην σέβονται αυτόν που σεβόμαστε . Η ο υπουργός θα συμμαζέψει τα μυαλά του, η θα του συμμαζέψουμε εμείς!».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Μήπως στον τουρκικό στρατό δίνουν εντολές οι σεϊχηδες θρησκευτικών αιρέσεων;»

Αντιπολίτευση: «Τέτοιοι στρατιωτικοί κάνουν πραξικοπήματα»

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής της SOZCU TV ανέφερε: «Η σχολή Πεζικού τις τελευταίες ημέρες συζητείται έντονα καθώς όλοι αναρωτιούνται το εξής. Έφυγαν οι Γκιουλενιστές και στη θεση τους ήρθαν άλλες θρησκευτικές αιρέσεις».

Σελτσούκ Τεπελί, παρουσιαστής FOX TV: «H αντιπολίτευση ρωτάει, αυτοί οι στρατιωτικοί που δεν σέβονται τη φωτογραφία του Κεμάλ, μήπως παίρνουν εντολές απο τον αρχηγό τους, ή μήπως απο κάποιους σεΐχηδες».

Το ρεπορτάζ του FOX TV ανέφερε: «Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες καθώς υπάρχουν ερωτήματα μήπως κάποιοι υπολοχαγοί λαμβάνουν εντολές απο τις θρησκευτικές αιρέσεις και τους σεΐχηδες».

Ο Μουράτ Εμίρ, βουλευτής του ρεπουμπλικανικού λαϊκού κόμματος, είπε: «Tα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι εντός του στρατού του Κεμάλ Ατατούρκ και πρέπει να είναι πιστοί στο κράτος. Αν λάβουν εντολές απο άλλους θα συμβεί ότι συνέβη την 15η Ιουλίου, με τα όπλα του κράτους θα πλήξουν το Κοινοβούλιο και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες!».

