Αθλητικός νόμος και μη κρατικά πανεπιστήμια το «κυρίως μενού» στο τελευταίο υπουργικό της χρονιάς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς, που πραγματοποιείται σήμερα, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να μπει με το δεξί και να θέσει τις βάσεις για τη νέα χρονιά. Δυο θα είναι οι «ναυαρχίδες» για τις αρχές του 2024. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα και η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Τα μηνύματα που θα στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ενθαρρυντικά ζητώντας από τους επικεφαλής των χαρτοφυλακίων προσήλωση στους στόχους τους.

Ο νέος αθλητικός νόμος αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για το Μαξίμου, καθώς οι αγώνες δεν θα επανεκκινήσουν αν όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν συμπράξουν απόλυτα με τις νέες ρυθμίσεις. Οι αγώνες θα ξεκινούν πλέον μόνο αν είναι σε λειτουργία σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας μέσα στα γήπεδα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι κάμερες θα είναι στην ευθύνη των ΠΑΕ και θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση.

Όπως αναμένεται θα παρουσιαστεί από τον Γιάννη Βρούτση στο υπουργικό συμβούλιο πως θα προβλέπεται η ψηφιακή ταυτοποίηση του κατόχου κάθε ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω του κινητού του. Η διαδικασία έκδοσης του θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο φίλαθλος θα μπαίνει στην ιστοσελίδα της ομάδας του, θα επιλέγει τη αριθμημένη θέση που επιθυμεί και θα προχωρά σε ταυτοπροσωπία μέσω του gov.gr με χρήση των προσωπικών του κωδικών από το Τaxis. Στη συνέχεια θα λαμβάνει στο κινητό του το εισιτήριό του. Πλέον θα το έχει σε μορφή ψηφιακής κάρτας και με αυτό θα πηγαίνει στον αγώνα και θα το σκανάρει στο reader της θύρας του γηπέδου.

Θα ενεργοποιηθεί το Ψηφιακό Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων και θα προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης μόνο μιας λέσχης ανά έμβλημα ομάδας που θα λειτουργεί υποχρεωτικά υπό την κάθε ΠΑΕ. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των αρμοδιοτήτων της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και θα συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Συντονισμού για την καταπολέμηση της βίας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων που ήδη έχει προκαλέσει τριβές μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όπως είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το άρθρο 28 του Συντάγματος που επιτρέπει τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αυτά θα δημιουργηθούν με διακρατικές συμφωνίες και υπό αυστηρές προδιαγραφές.

Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 10 πανεπιστήμια παγκοσμίου κύρους - δυο από αυτά φέρεται να προέρχονται από την Κύπρο - για να δημιουργήσουν ανώτατες σχολές. Τον έλεγχο της λειτουργίας θα ασκεί ως συντονιστικό όργανο η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης τα οφέλη θα είναι πολλά και σημαντικά. Εκτιμάται ότι η δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων θα συμβάλλει κατά 1% στο ΑΕΠ και θα ενισχύσει το στοίχημα αναστροφής του brain drain με περίπου 30.000 φοιτητές που τώρα επιλέγουν τις σπουδές στο εξωτερικό να παραμένουν στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

