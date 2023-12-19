Μπακογιάννης: Ο κ. Δούκας έπρεπε να ξέρει ότι η Ανάπλαση ΑΕ δεν έχει σχέση με την Πανεπιστημίου

Ο κ. Δούκας θα όφειλε να γνωρίζει ότι η «Ανάπλαση ΑΕ» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έργο της Πανεπιστημίου, τονίζει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μετά τις αντιδράσεις για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και τροποποιεί το καθεστώς της ανώνυμης εταιρειάς «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία μετονομάζεται σε «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ».

«Επειδή ορισμένοι αφήνουν κάποια άθλια και χυδαία υπονοούμενα. Ο κ. Δούκας, μετά από τόσες ενημερώσεις που του έχουμε κάνει, θα όφειλε πλέον να γνωρίζει πως η Ανάπλαση Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έργο της Πανεπιστημίου. Για λόγους αρχής, καλωσορίζω τον όποιο διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. Είναι ευπρόσδεκτος. Όπου θέλει, όπως τον θέλει, όποτε τον θέλει. Σε λίγες μέρες, άλλωστε, ο κ. Δούκας θα παραλάβει έναν δήμο πιο εύρωστο και πιο τακτοποιημένο από ποτέ. Κρίμα, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε διαφωνήσει πολιτισμένα, χωρίς να θίγονται συνειδήσεις και χωρίς να μεσολαβούν φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Θα περιμένω μια συγγνώμη κι ας αργήσει» έγραψε στο twitter ο κ. Μπακογιάννης.

Επειδή ορισμένοι αφήνουν κάποια άθλια και χυδαία υπονοούμενα. Ο κ. Δούκας, μετά από τόσες ενημερώσεις που του έχουμε κάνει, θα όφειλε πλέον να γνωρίζει πως η Ανάπλαση Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έργο της Πανεπιστημίου. Για λόγους αρχής, καλωσορίζω τον όποιο… — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) December 19, 2023

