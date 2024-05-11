ΑΕΚ: Στην προεπιλογή του Μεξικού για το Copa America ο Πινέδα

Στην προεπιλογή της εθνικής Μεξικό για το προσεχές Copa America βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα.

Κάτι που φυσικά αναμενόταν. Άλλωστε, ο χαφ της ΑΕΚ συνιστά βασικό στέλεχος των «τρι» και θεωρείται «σίγουρος» και για τις τελικές επιλογές του Χάιμε Λοσάνο, για το τουρνουά που θα λάβει χώρα από τις 20 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι εκτός προεπιλογής είναι οι Γκιγιέρμο Οτσόα κα Ίρβινγκ Λοσάνο, καθώς και (όπως συνηθίζεται εσχάτως) ο Ραούλ Χιμένες.

Υπενθυμίζεται ότι το Μεξικό βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Βενεζουέλα, το Εκουαδόρ και την Τζαμάικα.

Η προεπιλογή του Μεξικό αποτελείται από 31 παίκτες, ενώ η τελική λίστα θα απαρτίζεται από 23 ποδοσφαιριστές.

Η προεπιλογή της εθνικής Μεξικό:

Jaime Lozano dio la convocatoria de México para disputar la Copa América 2024 🇲🇽



Las principales ausencias del 'Tri':

• 'Chucky' Lozano

• Raúl Jiménez

• Guillermo Ochoa



México jugará con Venezuela, el 26/06 en el SoFi Stadium pic.twitter.com/ajjI2v5qwu — Alejandro Liporacci (@liporaccia) May 11, 2024

