Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΕΚ: Στην προεπιλογή του Μεξικού για το Copa America ο Πινέδα

Εκτός προεπιλογής είναι οι Γκιγιέρμο Οτσόα κα Ίρβινγκ Λοσάνο, καθώς και (όπως συνηθίζεται εσχάτως) ο Ραούλ Χιμένες

Πινέδα

Στην προεπιλογή της εθνικής Μεξικό για το προσεχές Copa America βρίσκεται ο Ορμπελίν Πινέδα.

Κάτι που φυσικά αναμενόταν. Άλλωστε, ο χαφ της ΑΕΚ συνιστά βασικό στέλεχος των «τρι» και θεωρείται «σίγουρος» και για τις τελικές επιλογές του Χάιμε Λοσάνο, για το τουρνουά που θα λάβει χώρα από τις 20 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι εκτός προεπιλογής είναι οι Γκιγιέρμο Οτσόα κα Ίρβινγκ Λοσάνο, καθώς και (όπως συνηθίζεται εσχάτως) ο Ραούλ Χιμένες.

Υπενθυμίζεται ότι το Μεξικό βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Βενεζουέλα, το Εκουαδόρ και την Τζαμάικα.

Η προεπιλογή του Μεξικό αποτελείται από 31 παίκτες, ενώ η τελική λίστα θα απαρτίζεται από 23 ποδοσφαιριστές.

Η προεπιλογή της εθνικής Μεξικό:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Copa America ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark