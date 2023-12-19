Την έντονη αντίδρασή του κατά της κυβέρνησης εξέφρασε ο Χάρης Δούκας με αφορμή τροπολογία σύμφωνα με την οποία ο δήμος Αθηναίων δεν συμμετέχει πλέον στην εταιρεία «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ».

Ο νέος δήμαρχος Αθηναίων -θα αναλάβει καθήκοντα 1η Ιανουαρίου 2023- ασκεί έντονη κριτική για τη νέα ρύθμιση την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει «σκανδαλώδη» καλώντας ταυτόχρονα τον πρωθυπουργό «να την πάρει πίσω».

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι στην εν λόγω εταιρία που έτρεξε τον «μεγάλο περίπατο» της Πανεπιστημίου, την Βασιλίσσης Όλγας και πολλά άλλα...έργα, αλλάζει χέρια "νύχτα" και περνάει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση».

Όπως αναφέρει ο Χάρης Δούκας, μέχρι τώρα ο Δήμος Αθηναίων όριζε ως πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο Αθηναίων και η εκπροσώπηση του Δήμου είναι 7 από τα 11 μέλη στο ΔΣ (3 εκ των οποίων από την παράταξη του), ενώ ο Δήμαρχος υποδεικνύει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.



«Με τη χθεσινή νυχτερινή τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, η κυβέρνηση πετάει έξω από το ΔΣ τόσο τον Δήμαρχο Αθηναίων από πρόεδρο του ΔΣ, όσο και τα μέλη του ΔΣ που προέρχονται από τον Δήμο», τονίζει στην ανακοίνωση και προσθέτει «Σημειώνεται ότι στην αρχική μορφή του ο ν. 4539/2018 δεν προέβλεπε ότι πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Προστέθηκε με νόμο της ΝΔ (άρθρο 59 ν. 4663/2020). Ο λόγος νομίζω είναι προφανής. Όπως και ο λόγος που καταργείται τώρα που άλλαξε η δημοτική αρχή.



Πρόκειται για μια καθεστωτική αντιμετώπιση της πρωτεύουσας της χώρας, που δεν πρέπει να περάσει. Πρόκειται για μια άκρως καθεστωτική αντίληψη, που δεν διστάζει να εκδικηθεί τους πολίτες της Αθήνας γιατί δεν εξέλεξαν τον εκλεκτό της Κυβέρνησης.



Είναι προφανές, επίσης, πως με την απόφαση αυτή επιχειρείται να ματαιωθεί ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος που η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να διενεργήσει στην εταιρεία και στα πεπραγμένα της.



Καλώ τον Πρωθυπουργό να πάρει τώρα πίσω την σκανδαλώδη αυτή τροπολογία».



Η σκανδαλώδης τροπολογία δεν πρέπει να περάσει.



Η εταιρία του Δήμου Αθηναίων "Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.", που έτρεξε τον "μεγάλο περίπατο" της Πανεπιστημίου, την Βασιλίσσης Όλγας και πολλά άλλα ...έργα, αλλάζει χέρια "νύχτα".



Περνάει εξ ολοκλήρου στην Κυβέρνηση.



Μέχρι τώρα, ο Δήμος… pic.twitter.com/gQfRV1WQjB — Haris Doukas (@h_doukas) December 19, 2023

Πηγή: skai.gr

