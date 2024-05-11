Ισραηλινά τανκς έφτασαν στον δρόμο Salahuddin που διασχίζει τη Ράφα, χωρίζοντας το κέντρο από τις ανατολικές γειτονιές που εκκενώθηκαν έπειτα από την κατάληψη του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο από τους ισραηλινούς την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, στα δυτικά της πόλης, που δεν έχει ακόμη επηρεαστεί ακόμα από τις πρόσφατες μάχες, πολλοί σχεδιάζουν ήδη να φύγουν.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ πετώντας φυλλάδια ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν από εκεί και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι, σηματοδοτώντας την επέκταση των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στο κέντρο της της πόλης της Ράφα και απειλώντας με εκτοπισμό εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την ανατολική Ράφα από τότε που διέταξε την εκκένωσή της.

«Όπου κι αν κοιτάξεις τώρα στη Δυτική Ράφα σήμερα το πρωί, οι οικογένειες μαζεύουν βαλίτσες. Οι δρόμοι είναι αισθητά άδειοι» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Λουίζ Γουότερτζ, υπεύθυνη επικοινωνίας της UNRWA μετά την νέα εντολή που δόθηκε από τον ισραηλινό στρατό για εκκένωση.

Πρόκειται για τις περιοχές: Ταλ αλ-Ζαατάρ, αλ-Νουρ, Εζμπέτ Μλιν, αλ - Ραγντα, αλ-Νούζα, αλ Τζαρν, αλ-Νάχντα, αλ-Ζουχούρ, το στρατόπεδο της Τζαμπάλια και το έργο Μπέιτ Λάχια.

IDF: Βρήκαμε όπλα μέσα σε κλινική στην Ζεϊτούν

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές δυνάμεις ενίσχυσαν την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα στην περιοχή Ζεϊτούν, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, εντοπίζοντας, όπως ισχυρίζονται, μεγάλες ποσότητες όπλων και εξοντώνουν τρομοκράτες. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ανακάλυψαν τουφέκια AK-47, στρατιωτικά γιλέκα και άλλα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό που ήταν κρυμμένα μέσα σε κλινική. Παράλληλα, συνεχίζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα στην περιοχή της Γάζας της διάβασης της Ράφα, αποκαλύπτοντας πολλά υπόγεια φρεάτια τούνελ και εξοντώνοντας ένοπλους τρομοκράτες σε συντονισμό με την IAF.

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις προς το κέντρο της Ράφα έρχονται κόντρα στις πιέσεις των ΗΠΑ, να σταματήσουν την επίθεση στη Ράφα

Οι ΗΠΑ λένε ότι το Ισραήλ μπορεί να παραβίασε το διεθνές δίκαιο

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ κρίνουν ότι είναι «εύλογο να εκτιμήσουν» πως το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καταλήξουν οριστικά σε αυτό το συμπέρασμα, οπότε κατά συνέπεια θα συνεχίσουν να παραδίδουν όπλα στη χώρα, ανέφερε η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Είναι «λογικό να εκτιμηθεί» ότι τα όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπους «ασυνεπείς» με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



