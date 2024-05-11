Η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο σχετικά με την τύχη του Ισραηλινού ομήρου Ναντάβ Πόπλεγουελ, στέλνοντας μήνυμα προς τους Ισραηλινούς, ότι η κυβέρνηση Νετατιάχου τους λέει ψέματα.
Η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, δημοσιοποίησε ένα σύντομο βίντεο του 51 ετών ομήρου, που είχε μία μελανιά στο δεξί μάτι του.
🚨Palestinian Militant Organisation Hamas has announced the death of a British-Israeli hostage. Nadav Popplewell, 51, was kidnapped from Kibbutz Nirim by the militants of Hamas. Hamas has claimed that Popplewell has died in an Israeli airstrike. pic.twitter.com/Izlg6wZdwd— WALTAVS (@waltavs) May 11, 2024
Ο Πόπλεγουελ επιβεβαίωσε το όνομα του στο ίδιο βίντεο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει από πότε είναι όμηρος της Χαμάς.
Ωστόσο, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της ότι ο Ισραηλινός όμηρος Ναντάβ Πόπλεγουελ πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, πριν από έναν και πλέον μήνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.