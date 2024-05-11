Λογαριασμός
Βίντεο από τη Χαμάς με τον Ισραηλινό όμηρο Ναντάβ Πόπλεγουελ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός όμηρος Ναντάβ Πόπλεγουελ πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, πριν από έναν και πλέον μήνα

Ναντάβ Πόπλεγουελ

Η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο σχετικά με την τύχη του Ισραηλινού ομήρου Ναντάβ Πόπλεγουελ, στέλνοντας μήνυμα προς τους Ισραηλινούς, ότι η κυβέρνηση Νετατιάχου τους λέει ψέματα.

Η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, δημοσιοποίησε ένα σύντομο βίντεο του 51 ετών ομήρου, που είχε μία μελανιά στο δεξί μάτι του.

Ο Πόπλεγουελ επιβεβαίωσε το όνομα του στο ίδιο βίντεο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει από πότε είναι όμηρος της Χαμάς.

Ωστόσο, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της ότι ο Ισραηλινός όμηρος Ναντάβ Πόπλεγουελ πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, πριν από έναν και πλέον μήνα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Χαμάς όμηροι Ισραήλ
