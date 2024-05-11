Η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο σχετικά με την τύχη του Ισραηλινού ομήρου Ναντάβ Πόπλεγουελ, στέλνοντας μήνυμα προς τους Ισραηλινούς, ότι η κυβέρνηση Νετατιάχου τους λέει ψέματα.

Η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, δημοσιοποίησε ένα σύντομο βίντεο του 51 ετών ομήρου, που είχε μία μελανιά στο δεξί μάτι του.

🚨Palestinian Militant Organisation Hamas has announced the death of a British-Israeli hostage. Nadav Popplewell, 51, was kidnapped from Kibbutz Nirim by the militants of Hamas. Hamas has claimed that Popplewell has died in an Israeli airstrike. pic.twitter.com/Izlg6wZdwd — WALTAVS (@waltavs) May 11, 2024

Ο Πόπλεγουελ επιβεβαίωσε το όνομα του στο ίδιο βίντεο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει από πότε είναι όμηρος της Χαμάς.

Ωστόσο, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της ότι ο Ισραηλινός όμηρος Ναντάβ Πόπλεγουελ πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, πριν από έναν και πλέον μήνα.

