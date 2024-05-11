Λογαριασμός
Βραυρώνα: Δίωξη για ανθρωποκτονία στους γονείς του νεογνού - Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο πατέρας

Ο πατέρας του νεογνού εμφανίστηκε στον ανακριτή και ζήτησε προθεσμία μέχρι την Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας πετά το νεογνό στα σκουπίδια

Βραυρώνα

Την Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή ο πατέρας του νεογνού, που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε σακούλα σε χωματερή της Βραυρώνας, κατηγορούμενος για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού.

Ο Εισαγγελέας απήγγειλε την ίδια κατηγορία που βαρύνει πλέον τον πατέρα, με καταγωγή από το Νεπάλ και σε βάρος της μητέρας του νεογνού, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη.

Ο κατηγορούμενος μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο πατέρας πετά το νεογνό στα σκουπίδια: 

Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την υπόθεση, το οποίο και θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του νεογνού.

Κυρίως θα απαντήσει στο κρίσιμο ζήτημα ως προς αν το νεογνό γεννήθηκε ή όχι ζωντανό, θέμα που θα κρίνει και την κατηγορία που θα αποδοθεί τελικά στους δύο γονείς οι οποίοι σε αυτήν την φάση είναι αντιμέτωποι με κακούργημα.

Ο κατηγορούμενος πατέρας του νεογνού, που φέρεται να ομολόγησε ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, φαίνεται να ισχυρίζεται πως το νεογνό γεννήθηκε νεκρό.

Πηγή: skai.gr

