Έγραψε ιστορία στον Λαιμό ο Εθνικός, που κατέκτησε το πρώτο του Κύπελλο στο πόλο γυναικών, επικρατώντας 13-11 στα πέναλτι (9-9 κ.δ.) του Ολυμπιακού.

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, οι «μπλε» είχαν τον έλεγχο του σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια, όμως βρέθηκαν να χάνουν λίγο πριν το τέλος. Επιδεικνύοντας μεγάλο ψυχικό σθένος ισοφάρισαν στα 24’’ και έστειλαν τον ματς στα πέναλτι, όπου κατάφεραν να επικρατήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Εθνικός σταμάτησε το τρομερό σερί του Ολυμπιακού που μετρούσε πέντε σερί κατακτήσεις, ενώ έχει έξι τρόπαιο στα οκτώ χρόνια ύπαρξης του θεσμού.

Η Ελευθερία Πλευρίτου ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, όμως ο Εθνικός ήταν αυτός που πήρε τα ηνία του σκορ από κει και πέρα. Η Τορνάρου ισοφάρισε γρήγορα και η Καραμπέτσου έδωσε προβάδισμα στις «μπλε».

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με γκολ της Σιούτη, ενώ η Νίνου επανέφερε το προβάδισμα στον Εθνικό, διαμορφώνοντας το 3-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο ήταν πολύ ισορροπημένο αλλά φτωχό από θέμα γκολ, με τη Χυδηριώτη να ισοφαρίζει σε 3-3, μετά από μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Νίνου, η οποία ευστόχησε στη συνέχεια για το 4-3 του ημιχρόνου.

Η Νίνου συνέχισε το σερί της και έστειλε ξανά στο +2 (5-3) τον Εθνικό, που συνέχισε να κρατάει την τύχη στα χέρια του και στο τρίτο οκτάλεπτο, παρότι ο Ολυμπιακός μείωσε με γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου (4-5) και δύο της Νικόλ Ελευθεριάδου (5-6 και 6-7). Τα γκολ των «μπλε» πέτυχε η Καραμπέτσου και η Τέρνερ.

Ο Ολυμπιακός «ξύπνησε» στο τέταρτο οκτάλεπτο και έδειξε τον γνωστό του εαυτό. Η Ξενάκη ισοφάρισε σε 7-7 και η Χυδηριώτη έδωσε προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» για πρώτη φορά μετά από ώρα. Η Καραμπέτσου ισοφάρισε για τον Εθνικό, με την Ελευθερία Πλευρίτου να δίνει ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό στα 1:44 πριν το τέλος. Το ματς πήρε φωτιά, όμως η Σωτηρέλη στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος πέτυχε το γκολ που έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά στα πέναλτι, αφού η Σωτηρέλη απέκρουσε την εκτέλεση της Νικόλ Ελευθεριάδου και έδωσε σαφές προβάδισμα στον Εθνικό, που είχε ήδη προηγηθεί με πέναλτι της Καραμπέτσου. Μιχαΐλοβιτς, Νίνου και Τέρνερ ευστόχησαν για τον Εθνικό, καθώς και οι Τριχά και Σιούτι για τον Ολυμπιακό, όμως το χαμένο πέναλτι της Ξενάκη ήταν αυτό που «έστεψε» Κυπελλούχο τον Εθνικό.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 1-1, 3-3, 3-2, 2-4 ( στα πέναλτι)

