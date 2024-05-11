Λοβέρδος: Με 4 χρόνια καθυστέρηση το ελληνικό διάβημα για τη Μονή της Χώρας

Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο θέμα της Μονής της Χώρας που μετατράπηκε σε τζαμί, ασκεί με δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με τέσσερα ολόκληρα χρόνια καθυστέρηση, ενώ ήταν γνωστή η απόφαση του Ερντογάν, το ελληνικό διάβημα προς την UNESCO για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί. Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν. Ελπίζουμε ειλικρινά να μην είναι πολύ αργά για τη μοίρα αυτού του μοναστηριού».

