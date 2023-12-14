Βρούτσης: Καταργείται ο υπάρχων νόμος και έρχεται παρέμβαση για οπαδική βία

Συνολική νομοθετική παρέμβαση για την αποτροπή της οπαδικής βίας προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τον Αθλητισμό, Γιάννης Βρούτσης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Καταβάλλουμε μια προσπάθεια από τον Σεπτέμβριο και μετά. Διαπίστωσα ότι πραγματικά υπήρχε κενό και στις κάμερες. Η νομοθεσία, που ακούω πολλούς συναδέλφους να λένε ότι υπήρχε και για τις κάμερες και για την ταυτοπροσωπία, θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε. Η νομοθεσία για τις κάμερες καταργείται πλήρως, ήταν ανεπαρκής, πλημμελής, δεν μπορούσε να λειτουργήσει και γι' αυτό δεν υπήρχαν κάμερες στον βαθμό που θα έπρεπε για να υπάρχει ηλεκτρονική εποπτεία» είπε ο Γιάννης Βρούτσης και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία:

«Έρχεται ένα σύγχρονο πλαίσιο, με νομοθετική διάταξη, το επόμενο διάστημα. Λυπάμαι που το λέω, ο νομοθέτης τότε ήθελε να κάνει κάτι με τις κάμερες. Δεν τα κατάφερε, γι΄αυτό και δεν λειτούργησε το σύστημα».

Όσον αφορά στο «κρίσιμο ζήτημα της ταυτοπροσωπίας» ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε: «Αναγνωρίζω στον κ. Κοντονή την καλή του πρόθεση. Θέσπισε, τότε, την κάρτα του φιλάθλου. Δεν πέτυχε. Ήταν ατελέσφορη. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Η πρόθεσή του ήταν αγνή, στη σωστή κατεύθυνση και καλή. Ήταν όμως ατελέσφορο. Καταργείται όλη η νομοθεσία. Σκεφτείτε ότι στον νόμο Κοντονή είχαμε 17 αναβολές και παραπομπές στο μέλλον για την υλοποίηση του νόμου. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Καταργείται όλη η νομοθεσία. Φέρνουμε νέα νομοθεσία. Για την ταυτοπροσωπία, πλέον μας βοηθάει η τεχνολογία. Θα το δείτε, στο νομοσχέδιο που έρχεται θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα, μετά από δεκαετίες. Θα ξέρουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο γήπεδο, με ανάλυση, όνομα, επίθετο και θέση που κάθεται».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Γαβρήλος σχολίασε ότι και σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός προσεγγίζει το θέμα της οπαδικής βίας επικοινωνιακά. «Αναφέρθηκε στο πρόβλημα, σαν να μην ήταν κυβέρνηση για 4,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, μετακύλησε τις ευθύνες στον προηγούμενο υφυπουργό Αθλητισμού της κυβέρνησης της ΝΔ» είπε ο Γιώργος Γαβρήλος και πρόσθεσε: «Τι καταφέρατε κύριε υπουργέ με το χθεσινό επικοινωνιακό σόου που κάνατε; Ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία που πήγατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και δεν τα είχατε πάει δύο μέρες νωρίτερα; Πριν έχουμε το τελευταίο θανατηφόρο συμβάν, τους τελευταίους δύο μήνες; Ποιος ήταν ο λόγος που οι εισαγγελικές αρχές, οι διωκτικές αρχές δεν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, ώστε να τα μεταβιβάσουν ως όφειλαν αρμοδίως; Τι αποκρύπτατε τους προηγούμενους μήνες; Το ίδιο έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης, που μετά τη δολοφονία δημοσιογράφου, πήρε ένα φάκελο και πήγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου; Τι έχει γίνει, από τότε μέχρι σήμερα;» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις τι έχει κάνει με τους συνδέσμους. Ο κ. Γαβρήλος χαρακτήρισε δώρο στις ΠΑΕ την παρουσία αστυνομίας μέσα στα γήπεδα για να περιφρουρεί τις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο. «Μας εξαγγέλθηκαν μέτρα που ήδη υπάρχουν. Και για τις κάμερες και για την ταυτοποίηση. Δεν μας είπατε όμως αν βάζετε το μαχαίρι εκεί που πρέπει, τη σχέση της οπαδικής βίας με τις μεγάλες ΠΑΕ» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Έχουμε κουραστεί στη θητεία αυτής της κυβέρνησης να μετράμε το σκορ ανάμεσα στις περιπτώσεις που ο πρωθυπουργός εκφράζει τη συγνώμη του από τη μια ή την οργή του από την άλλη, για όλα τα συμβάντα στα οποία αποδεικνύεται η αποτυχία της κυβέρνησης» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης και πρόσθεσε ότι ειδικά για τις περιπτώσεις και τα φαινόμενα βίας στον αθλητισμό «η αναποτελεσματικότητα είναι επιλογή της κυβέρνησης, επιλογή ισορροπίας μεταξύ των ιδιοκτητών των ομάδων, όπως έγινε με την απόφαση για το κλείσιμο των γηπέδων».

Μετά από κάθε νεκρό στη θητεία αυτής της κυβέρνησης, μετά από κάθε δολοφονική επίθεση, υπάρχει το ίδιο μοτίβο, με την εξαγγελία μέτρων για την καταπολέμηση της βίας, είπε ο Μιχάλης Κατρίνης και πρόσθεσε πως πρόκειται για εξαγγελίες που δεν υλοποιούνται και ενώ συνεχίζονται τα περιστατικά βίας, η κυβέρνηση τα παρακολουθεί σαν θεατής σε αγώνα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα περιστατικά βίας εκτός γηπέδων και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει τι έκανε εν τέλει με το μέτρο κατάργησης των συνδέσμων οι οποίοι αποτελούν μεγάλο κομμάτι του πυρήνα της βίας.

«Άρα, εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Δεν τολμάτε να ψελίσσετε καν ότι υπάρχουν ευθύνες και στις ΠΑΕ για τους συνδέσμους, και δεν σκοπεύετε να τις αναζητήσετε, γιατί δεν θέλετε να δυσαρεστήσετε κάποιους και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να ανησυχούμε ακόμα και για τη βία κατά της αστυνομίας» είπε ο κ. Κατρίνης.

Καθώς ο υπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη αύξηση των χρηματοδοτήσεων στα αθλητικά κέντρα και μίλησε και για συντελεστή νησιωτικότητας, ο κ. Κατρίνης ζήτησε από τον κ. Βρούτση να εξηγήσει αν αυτός ο συντελεστής αφορά και τις διοικήσεις των μεγάλων αθλητικών κέντρων που εποπτεύει, όπως το ΟΑΚΑ.

«Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αλλά αδειάσατε πλήρως τον κ. Αυγενάκη και τους προκατόχους σας. Υποσχεθήκατε ακόμη ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επιλύσει τα προβλήματα βίας στον αθλητισμό» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και πρόσθεσε ότι 20 χρόνια γίνεται η ίδια συζήτηση. «Όλα όσα εξαγγείλατε τα έχει ο νόμος Αυγενάκη. Αλήθεια πιστεύετε ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη νόμου; Η εφαρμογή του νόμου είναι το πρόβλημα και η βούληση της πολιτείας. Είστε αποφασισμένος να σπάσετε αυγά; Να χτυπήσετε το χέρι στο τραπέζι στους ολιγάρχες επιχειρηματίες που έχουν και τις ομάδες; Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο ή θα βρεθούμε πάλι σε μια παρωδία νομοθεσίας που πάλι δεν θα εφαρμοστεί;» είπε ο κ. Χήτας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει πως «αν δεν λύσουμε τώρα το πρόβλημα με τη βία, δεν θα γίνει ποτέ».

Έκτοτε είδαμε επέλαση νεοναζί χούλιγκαν από την Κροατία σε όλη τη χώρα, φτάσανε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ανενόχλητοι, είπε ο Ν. Ηλιόπουλος και πρόσθεσε ότι η αστυνομία τους εντόπισε, τους συνόδευσε μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ όπου έσφαξαν έναν άνθρωπο και η κυβέρνηση μετά από αυτή τη σφαγή «τα έριξε στην τροχαία» και «ακόμα δεν ξέρουμε ποιος έχει σκοτώσει τον οπαδό της ΑΕΚ». Και φτάνουμε σήμερα, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, με τον εργαζόμενο της ΕΛΑΣ να χαροπαλεύει, «αλλά είδαμε επεισόδια στο βόλεϊ και πάει η κυβέρνηση και κλείνει το ποδόσφαιρο». Η κυβέρνηση δεν τολμάει να ψελλίσει, είπε ο κ. Ηλιόπουλος, ότι ενώ η Ελλάδα έχει το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο, «η κυβέρνηση δεν ακουμπάει τις ΠΑΕ».

«Η σκέψη και οι ευχές όλων μας είναι δίπλα στον αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή του» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε πως η βία έχει ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση και γι' αυτό διαρκώς η κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα και αυστηροποιούσε το πλαίσιο. «Μέσα σε αυτά τα μέτρα, προφανώς υπήρχαν και κενά. Με τις εξαγγελίες που γίνονται τώρα, δεν έχω ακούσει κριτική των εξαγγελιών. Ακούμε κριτική από στελέχη της αντιπολίτευσης. Από τη μια μας λένε ότι δεν έπρεπε να κλείσουν τα γήπεδα γιατί τιμωρούνται και αυτοί που δεν ευθύνονται και από την άλλη μας λένε γιατί κλείνουν μόνο τα γήπεδα του ποδοσφαίρου» είπε ο Θάνος Πλεύρης και αναφέρθηκε και στην επιχείρηση προσαγωγών στον αγώνα βόλεϊ, η οποία δέχθηκε κριτική από την αντιπολίτευση αλλά σήμερα, χάρη σε αυτές τις προσαγωγές, βρέθηκε ο δράστης και έχει ομολογήσει. «Χαίρομαι που τα κόμματα της Αριστεράς καταλαβαίνουν σιγά σιγά την αξία των καμερών και των τεχνικών μέσων. Διότι αν πρέπει να πατάξεις το έγκλημα και μέσα στα γήπεδα, υπάρχουν και άλλοι χώροι που πρέπει να παταχθεί το έγκλημα και εκεί είναι μια βασική υποχώρηση από τις θέσεις που είχατε» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Πρόσθεσε πως η κατάθεση φακέλων στην Εισαγγελία είναι η βέλτιστη συνεργασία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της εκτελεστικής και τις δικαστικής εξουσίας. «Πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τις ΠΑΕ και από όλους τους παράγοντες του ποδοσφαίρου ότι η προστασία του προϊόντος που θέλουν να έχουν είναι να εξοβελιστούν αυτά τα στοιχεία. Συνεπώς η κυβέρνηση έχει αντίπαλο την οπαδική βία και όσους τη συντηρούν. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε προτάσεις» είπε ο κ. Πλεύρης.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού είπε ότι ακούστηκε κριτική για την… κριτική αλλά καθόλου προτάσεις. «Η κυβέρνηση, για τον αθλητισμό, το προηγούμενο διάστημα έδωσε πόρους που δεν είχαν δοθεί στο παρελθόν. Οι πόροι του 2020, τα 66 εκατομμύρια, δεν έχουν προηγούμενο. Τα λεφτά αυτά πήγαν στον αθλητισμό. Σήμερα ένα άλλο ποσό επιπλέον θα πάει στην καρδιά του αθλητισμού, στα εθνικά αθλητικά κέντρα και στις υποδομές του αθλητισμού» είπε ο κ. Βρούτσης και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τον αθλητισμό και το έχει κάνει το πιο βαρύ ποινικό πλαίσιο για την παραβατικότητα στον αθλητισμό, σε όλη την Ευρώπη.

«Το ιδιώνυμο ισχύει. Αν το συγκρίνεις με τη νομοθεσία της υπόλοιπης Ευρώπης, έχουμε το πιο αυστηρό πλαίσιο. Οι έλεγχοι που έγιναν σε λέσχες, δεν έχουν προηγούμενο. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκανε δεκάδες ελέγχους, που δεν είχαν γίνει ποτέ» είπε ο Γιάννης Βρούτσης και χαρακτήρισε εντυπωσιακή τη «στροφή του ΣΥΡΙΖΑ», για τις κάμερες. Υπήρχε νομοθεσία αλλά πλημμελής, επανέλαβε, γιατί «δεν είχε τη σύγχρονη τεχνολογία, δεν είχε τον αστυνομικό που έπρεπε να παρακολουθεί στοιχεία συγκεκριμένα για το ευ καλώς, τις ελλείψεις ηλεκτρονικής εποπτείας». Αυτά, είπε, πρέπει να αλλάξουν και να βελτιωθούν. «Το ζήτημα της ταυτοπροσωπίας, η νομοθεσία του 2015 ήθελε να την κάνει την ταυτοπροσωπία, να απαλλαγεί η αστυνομία από το βάρος να βλέπει εισιτήριο και άτομο. Το κάναμε αυτό δέκα χρόνια; Δεν έγινε. Η νομοθεσία ήταν ατελής. Δεν μπορούσε να γίνει κάρτα φιλάθλου, γι αυτό έπαιρνε αναβολές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πέντε χρόνια κυβέρνηση, γιατί δεν το κάνατε αυτό; Σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, θα λυθεί μια για πάντα και δεν θα υπάρχει το βάρος της αστυνομίας να είναι στο γκισέ να παρακολουθεί ταυτότητα και εισιτήριο» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού. «Μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίζεται τις κάμερες. Εμείς θα φέρουμε σύγχρονο πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει και αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις που ήταν σε εκκρεμότητα» πρόσθεσε ο Γιάννης Βρούτσης για την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

