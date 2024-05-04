Το μήνυμα για το Πάσχα απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τήνο που βρίσκεται αυτές τις ημέρες.

«Καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα προσεγγίζει το τέλος της, η προσδοκία της Ανάστασης μας γεμίζει όλους ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία.

Η παράδοση επιβάλλει αυτές τις Άγιες μέρες του Πάσχα να τις περνάμε μαζί με τους αγαπημένους μας. Η σκέψη μας, όμως, πρέπει να τρέχει πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτούς που περισσότερο παρά ποτέ αυτές τις μέρες χρειάζονται τη στήριξή μας, αλλά και σε όλες και σε όλους τους ενστόλους μας, αυτούς που νύχτα μέρα, και αυτές τις Άγιες μέρες, αγωνίζονται προκειμένου όλες και όλοι να είμαστε ασφαλείς.

Εδώ, από τη Μεγαλόχαρη της Τήνου, αυτό το τόσο σημαντικό νησί για την Ορθοδοξία μας, θέλω να ευχηθώ σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.