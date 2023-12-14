«Πρέπει να προσελκύσουμε και ανθρώπους από την αγορά, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άρα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί οι μισθοί. Και αυτό σε άλλες περιπτώσεις έχει αποδώσει με σημαντικά αποτελέσματα για το κράτος, τους Έλληνες φορολογούμενους» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για τα μισθολόγια των διοικητών νοσοκομείων επισημαίνοντας ότι δεν μιλάμε για golden boys. «Εμείς θέλουμε λελογισμένα να κάνουμε και τα δύο» είπε αναφερόμενος στην αύξηση μισθών και των διοικητών και του ιατρικού προσωπικού.

Σε ερώτηση για την οπαδική βία επανέλαβε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναφέρεται στα παιχνίδια των ομάδων της super league συνολικά και δίνεται η δυνατότητα στους υπουργούς Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη κατά περίπτωση με ΚΥΑ να αποφασίζουν για αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.

«Για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, για προφανείς λόγους μετά τα πρόσφατα γεγονότα αποφασίστηκε να γίνει ο σημερινός αγώνας κεκλεισμένων των θυρών».

«Όπως επίσης κρίθηκε ότι το προσεχές ντέρμπι στο βόλεϊ την Κυριακή δεν θα ήταν ασφαλές να γίνει με φιλάθλους» πρόσθεσε.

Επίσης είπε ότι αν συμμορφωθούν οι ομάδες θα ανοίξουν τα γήπεδα όπως έχει πει η κυβέρνηση. «Όσες ομάδες συμμορφωθούν θα ανοίξουν τα γήπεδά τους την ημερομηνία που έχουμε πει» ανέφερε.

Επισήμανε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο οπαδικής βίας που ξεκινάει από το ποδόσφαιρο και έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτεια. «Οι οργανωμένοι στρατοί, που θα ερευνηθεί αν μέσα σε αυτούς υπάρχουν 1,2 ,3 ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις, που στο όνομα ομάδων διαπράττουν πολύ σοβαρά αδικήματα ξεκινάνε από τον χώρο του ποδοσφαίρου και επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια» σημείωσε.

«Πρέπει να τρέξει η διαδικασία στη δικαιοσύνη, πρέπει να τρέξουν όλες οι έρευνες και όσοι έχουν εμπλοκή να συλληφθούν και να μην επιστρέψουν στα γήπεδα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε «εμείς θέλουμε σε δύο μήνες να ανοίξουν όλα τα γήπεδα αλλά με αυστηρή τήρηση των κανόνων που έχουμε πει».

«Δεν υπάρχει θέμα δημοκρατίας, αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη και από τις πολύ σκληρές ανακοινώσεις, τις μηδενιστικές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης. Ούτε ήταν, ούτε θα είναι ποτέ η κυβέρνηση σε αντιπαράθεση με κάποια ομάδα. Θεωρώ ότι όσοι επενδύουν σε κάτι, στον επαγγελματικό αθλητισμό, να θέλουν να πετύχει η προσπάθεια της κυβέρνησης και κυρίως της δικαιοσύνης που λειτουργεί ανεξάρτητα και όλοι αυτοί οι μεταφερόμενοι στρατοί να μην μολύνουν το προϊόν τους, σε αυτό δηλαδή που επενδύουν τα λεφτά τους, και κάνουν κακό στους ίδιους, στους αθλητές, στους προπονητές και τους δημοσιογράφους» είπε ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού.

«Το ποιοι μπορεί να σχετίζονται με αυτή την εγκληματική δραστηριότητα είναι κάθε περίπτωση ξεχωριστή και αλίμονο αν μπορούσε η κυβέρνηση ή ένας υπουργός να ξέρει το ποιος εμπλέκεται ή δεν εμπλέκεται» είπε.

«Σίγουρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μια ανοχή σε κάποιες τέτοιες συμπεριφορές, επειδή πολλές φορές δεν γίνονται πράγματα υπό το φόβο του κόστους» πρόσθεσε.

Επίσης ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση ούτε φωτογράφησης, ούτε εξειδίκευσης σε κάποια ομάδα ή σε κάποιον παράγοντα ομάδας. «Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ενοποίηση υποθέσεων, η συνολική διερεύνηση τους καταλήγει σε εύκολη και ταχύτερη διαλεύκανσή τους» σημείωσε.

«Εδώ δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, εδώ μιλάμε ενδεχομένως για περισσότερες που στο όνομα μεγάλων ομάδων δρουν εδώ και πολλά χρόνια» είπε.

Για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού και τον σημερινό αγώνα επανέλαβε ότι δεν είναι μια οριζόντια απόφαση αλλά έχει να κάνει με όσα συνέβησαν πριν λίγες ημέρες κατά αστυνομικών. «Δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση καμίας ομάδας» είπε και πρόσθεσε «είναι θέμα χρονισμού, λόγων ασφαλείας και δημόσιας τάξης».

Νομίζω ότι η κ. Μιχαηλίδου έδωσε εξηγήσεις για αυτό που είπε. Το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση έκανε ρεκόρ διορισμών στα σχολεία, έκανε για πρώτη φορά διορισμούς στην ειδική αγωγή και αυξάνει και την χρηματοδότηση για την εκπαίδευση.

Τέλος για την θέση της Γερμανίας για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας είπε: Ο σεβασμός των κανόνων και του κράτους δικαίου και οι προϋποθέσεις που θέτουν τα κράτη δεν παρακάμπτονται σε καμία περίπτωση», τονίζοντας ότι το θέμα του Φρέντυ Μπελέρι δεν είναι διμερές ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

