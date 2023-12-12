Της Ιωάννας Μάνδρου

Κατάλογο με περίπου 200 ονόματα σκληρών χούλιγκανς που δραστηριοποιούνται σε όλες ομάδες και σε πανελλαδική κλίμακα προσκόμισαν στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και αν. Αθλητισμού Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Βρούτσης.

«Ο κατάλογος των ατόμων αυτών αφορά όλα τα χρώματα και όλη την επικράτεια» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στο φάκελο που παραδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, περιλαμβάνονται πολλά περιστατικά οπαδικής- και όχι μόνον-βίας που έχουν σημειωθεί την τελευταία χρονιά.

Παράλληλα όμως προσκομίστηκαν στοιχεία που αφορούν στη δράση πολλών προσώπων όχι μόνον για την τελευταία χρονιά αλλά και σε βάθος χρόνου.

«Yπάρχουν πρόσωπα», διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης, «που εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις και σε βάθος χρόνου, δηλαδή που φθάνουν ακόμη ως την εποχή της δολοφονίας του Φιλόπουλου».

Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των σκληρών χούλιγκανς, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ότι η επιλογή τους έγινε από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικές αρχές «και τους καθιστούν "υψηλού κινδύνου" πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την οπαδική βία».

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία που προσκομίστηκαν αφορούν και εγκληματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων προσώπων και με το κοινό ποινικό έγκλημα, όπως εκβιασμοί, ναρκωτικά, προστασία.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πρόσθεσε ότι στο φάκελο που παραδόθηκε στις εισαγγελικές αρχές, περιλαμβάνονται επίσης και καταγγελίες για ξυλοδαρμούς διαιτητών και δημοσιογράφων που έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς από τον ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου).

Επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου διευκρίνισε ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι ενδεικτικά καθώς πρόκειται να προσκομιστούν και άλλα από τις αρμόδιες αρχές.

Αποσπάσματα από τις δηλώσεις των δύο υπουργών, εξερχόμενοι από τον Αρειο Πάγο

«Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση βρεθήκαμε σε μια υψηλού συμβολισμου κίνηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουμε πολύ ουσιαστικά στοιχεία για την οπαδική βία. Ο συμβολισμός είναι μεγάλος, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στους αθλητικους χώρους και την ασφάλεια των αξιών του αθλητισμού.

Τα στοιχεία που καταθέσαμε έχουν να κάνουν με πραγματικά περιστατικά που δείχνουν ότι η οπαδική βία ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού και συνδέεται διαχρονικά με πρόσωπα που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βρούτσης.

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου: «Προσκομίσαμε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρκετά, σοβαρά στοιχεία και ζητήσαμε εκ μέρους της Κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης της όλης διαδικασίας με σκοπό να φτάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη Δικαιοσύνη τόσο των φυσικών, όσο και των ηθικών αυτουργών παράνομων συμπεριφορών, συμπεριφορών παραβατικών, περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία, είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο. Νομίζω πως τα στοιχεία που δώσαμε στην κα Εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι οι διαδικασίες και οι έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μία κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν, αλλά και όσους, ενδεχομένως, τους ανέχονται ή τους υποκινούν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.