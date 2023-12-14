Σπυρόπουλος - ΠΑΣΟΚ: «Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πολύ ακριβά την ατολμία της κυβέρνησης στο πάρτι στην αγορά»

Ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ σχετικά με την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι «είναι το μόνο κόμμα το οποίο σταδιακά ανεβαίνει» και σημείωσε: «Στόχος όλων μας είναι να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τα ποσοστά μας και να αποτελέσουμε μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πρόγραμμα, σύγχρονο πολιτικό λόγο, λύσεις για τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας και το έμψυχο δυναμικό για να τα υπηρετήσουμε». Προσέθεσε ότι η προσπάθεια είναι διαρκής και πήχης δεν υπάρχει. «Οι πολίτες δεν θέλουν ευχολόγια από εμάς, αλλά να ακούσουν κάποιον να ασχολείται με τα πραγματικά τους προβλήματα. Το σχέδιο μας μπορεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα ασφάλειας για τους πολίτες απέναντι στις διαρκείς κρίσεις», σημείωσε .

Με αφορμή το πρόστιμο ύψους 2 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία Dixons για παραπλανητικές εκπτώσεις, ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Φανταστείτε τι γίνεται τρία χρόνια τώρα στην αγορά, όταν βλέπουμε να υπάρχουν τέτοιες στρεβλώσεις εις βάρος του καταναλωτή. Εμείς φωνάζαμε τόσα χρόνια να ενισχυθεί η ΔΙΜΕΑ, ώστε να υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Είναι αφύσικο οι τιμές στα προϊόντα να είναι πολύ υψηλότερες στη χώρα μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτό το πάρτι στην αγορά. Την αδυναμία και την ατολμία της, την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός πάρα πολύ ακριβά».

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος στάθηκε στην ανάγκη να αυξηθεί το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, καθώς «έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο, όπου οι πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουν συσσωρευτεί αυξήσεις στην αγορά τροφίμων, στις τηλεπικοινωνίες, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στο στεγαστικό».

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει τις λύσεις σε αυτά τα ζητήματα καθώς «βλέπουμε την πραγματικότητα, δεν είμαστε μάγοι» κι επανέλαβε τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις και προστασία πρώτης κατοικίας, άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος στέγασης με κατάργηση της golden visa.

