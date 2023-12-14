Πάνω από δέκα Ηπειρώτες, κυρίως από τις περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διακοσίων ατόμων που παραδόθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού.

Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις οπαδικής βίας σε τοπικό επίπεδο και είτε έχουν απασχολήσει ήδη τις αρχές και έχουν συλληφθεί είτε έχουν ταυτοποιηθεί.

Πέρα από τα ονόματα των περίπου 200 χούλιγκαν υψηλού ρίσκου, όπως χαρακτηρίζονται, στην λίστα παρατίθενται και 30 υποθέσεις που ενεπλάκησαν.

Μία από τις υποθέσεις αφορά στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο παιχνίδι ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 2022- 2023, όπου ο αγώνας διακόπηκε τρεις φορές και τραυματίστηκαν σοβαρά οπαδοί για τους οποίους απαιτήθηκε νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι μέσω της ποινικής αναβάθμισης που ζητούν από την ανώτατη εισαγγελική λειτουργό να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι που αφορούν όλες τις ομάδες και δείχνουν ότι η οπαδική βία διαχρονικά ξεπερνά τα όρια της οπαδικής βίας και συνδέεται με πρόσωπα που παραπέμπουν σε δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κατάλογος των ατόμων που παρέδωσαν στην εισαγγελέα του Αρειου Πάγου «αφορά, όλα τα χρώματα και όλη την επικράτεια» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου κατά την έξοδό του.

Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των σκληρών χούλιγκανς, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ότι η επιλογή τους έγινε από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικές αρχές «και τους καθιστούν «υψηλού κινδύνου» πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την οπαδική βία».

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία που προσκομίστηκαν αφορούν και εγκληματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων προσώπων και με το κοινό ποινικό έγκλημα, όπως εκβιασμοί, ναρκωτικά, προστασία.

