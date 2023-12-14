Εξεταστική για τα Τέμπη: Οι λίστες των μαρτύρων των κομμάτων - Ποιους προτείνουν

Με την κλήση υπουργών και στελεχών των σιδηροδρόμων της περιόδου 1997-2004 αρχίζει, από την ερχόμενη Δευτέρα, στην εξεταστική επιτροπή «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», η εξέταση μαρτύρων και η συλλογή εγγράφων, προκειμένου να φωτιστεί η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που προκάλεσε το θάνατο 57 ανθρώπων.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της, η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε - κατά πλειοψηφία - να καλέσει, κατ' αρχάς, τους πρώην υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών Τάσο Μαντέλη (1997-2000) και Χρίστο Βερελή (2000-2004) καθώς επίσης και τους κκ Χρ. Τσίτουρα, διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό διευθυντή της ΕΡΓΟΣΕ (1996-2004), Κώστα Γιαννακό, διευθύνοντα σύμβουλο ΟΣΕ (2001-2005) και Νικόλαο Κουρέντα, διευθύνοντα σύμβουλο ΕΡΓΟΣΕ (2005-2008). Η εξέταση των συγκεκριμένων μαρτύρων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση ως προς το χρονικό διάστημα 1997-2004 και παράλληλα να αναζητηθούν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το δυστύχημα.

Οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων στην επιτροπή συμφώνησαν στη δημιουργία ανοιχτού καταλόγου μαρτύρων και εγγράφων, διαφώνησαν ωστόσο, κυρίως ως προς τη σειρά κλήσης μαρτύρων. Οι εισηγητές της ΝΔ Λ. Τσαβδαρίδης και του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης συμφώνησαν να αρχίσει η εξέταση μαρτύρων με τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ενόψει και της αναζήτησης εγγράφων, ενώ η πρόταση του Ν. Καραθανασόπουλου του ΚΚΕ, με την οποία συμφώνησαν και άλλοι εισηγητές, ήταν η επιτροπή να αρχίσει «από το έγκλημα προς τα πίσω», δηλαδή με την εξέταση των πληγέντων και των εμπειρογνωμόνων και στο τέλος με τους επικεφαλής του σιδηροδρόμου και τους υπουργούς.

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων πρότειναν σειρά μαρτύρων που περιλαμβάνουν τους αρμόδιους υπουργούς, τους επικεφαλής του σιδηροδρόμου, εμπειρογνώμονες καθώς και πληγέντες και συγγενείς θυμάτων, με τον Λ. Τσαβδαρίδη (ΝΔ) να επισημαίνει ότι το πλήθος των μαρτύρων απαιτεί τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής προκειμένου να προχωρήσει η επιτροπή στη σύνταξη πορίσματος και να δοθούν οι απαντήσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων.

Μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ζήτησε να κληθούν ως μάρτυρες, ο Β. Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) περιέλαβε τους κκ Χρ. Τριαντόπουλο (υφ. Κλιματικής Κρίσης), Θ. Πλεύρη (πρ. Υπ. Υγείας), Ζ. Ράπτη (πρ. υφ. Υγείας) και Κ. Αγοραστό (περιφ. Θεσσαλίας).

Στην παραδοχή ότι εάν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία στα Τέμπη αναφέρθηκε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη συμφωνώντας με το να παραμείνουν ανοιχτοί οι κατάλογοι μαρτύρων και εγγράφων.

Με τη θέση να ξεκινήσει η εξέταση μαρτύρων από τους πληγέντες συμφώνησε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Π. Σαράκης, η εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Π. Πέρκα και της ΚΟ Σπαρτιάτες, Π. Δημητριάδης, ενώ ο κ. Δημητριάδης και η εισηγήτρια της ΚΟ Πλεύση Ελευθερίας, Ελ Καραγεωργοπούλου ζήτησαν να κληθεί ως μάρτυρας και ο πρωθυπουργός.

Ακολουθούν οι κατάλογοι μαρτύρων που προτείνουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το ΚΚΕ

Προτεινόμενοι μάρτυρες από ΝΔ:

Μάρτυρες

Περίοδος 1997-2004

Τάσος Μαντέλης, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών 1997-2000

Χρήστος Βερελής, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2000-2004

Χρήστος Τσίτουρας, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής ΕΡΓΟΣΕ 1996-2004

Κώστας Γιαννακός, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2001-2005

Περίοδος 2004-2015

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών 2007-2009 και Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2012-2013

Δημήτρης Ρέππας, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2009-2011

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2013-2015

Νικόλαος Κούρεντας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2005-2008

Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2010-2016

Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2010-2015

Βασίλειος Τσιαμάντης, Πρόεδρος ΡΑΣ 2011-2016



Περίοδος 2015-2023

Χρήστος Σπίρτζης, Αν. Υπουργός και Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 2015-2019

Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 2019-2023

Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος ΟΣΕ 2016-2018

Χρήστος Δουκάκης, Πρόεδρος ΕΡΓΟΣΕ 2015-2019

Αθανάσιος Βούρδας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2015-2017

Χρήστος Διονέλης, Αντιπρόεδρος ΕΡΓΟΣΕ 2015-2017, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2017-2019, και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2019-2019

Παναγιώτης Θεοχάρης, Πρόεδρος ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2016-2018 και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2018-2019

Χρόνης Ακριτίδης, Πρόεδρος ΕΡΓΟΣΕ 2019-2020

Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2019-2020 και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ 2020-2023

Σπύρος Πατέρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2020-2023

Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2020-2022

Maurizio Capotorto, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2021-σήμερα

Ιωάννα Τσιαπαρίκου, Πρόεδρος ΡΑΣ 2017-σήμερα

Γεώργιος Λασπονίκος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟΣΕ

Δημήτριος Τσοτσορός, Διευθυντής Έργων ΕΡΓΟΣΕ

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

Ιωάννης Ντίτσας

Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Ιωάννης Χαλκιάς, Βασίλης Προφυλίδης, Χρήστος Πυργίδης)

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Σπυρίδων Καραβάκης (Άκτωρας)

Παντελής Μπαριανός

Συγγενείς θυμάτων και θύματα

Προτεινόμενοι Μάρτυρες από ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική για τα Τέμπη:

1. Εταιρία Γκλαβόπουλος και Σία ΕΕ. Τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες: α. Λάμπρος Χ. Γκλαβόπουλος, Ελευθέριος Νικολιδάκης

2. Ευάγγελος Αλεξανδρής

3. Κωνσταντίνος Λακαφώσης, μηχανολόγος- αεροναυπηγός, μηχανικός πραγματογνώμονας Ατυχημάτων που προίσταται της επιτροπής διερεύνησης ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων Οικογενειών που συνέεταξε το πόρισμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

4. Δρ. Απόστολος Βασιλάκος, μιχαναλόγος

5. Σταύρος Μπατζόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

6. Ιωάννης Χαλκιάς, επίτιμος Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

7. Βασίλειος Προφυλλίδης, καθηγητής της συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτειο

8. Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής σιδηροδρμοικής στο Αριστοτέλειο

9. Χρήστος Πανταζής, πυρονόμος, Μιχαήλ Κοσμέτος, πυρονόμος, Αχιλλέας Κυριτσάκας, Μαρίνα Ντίκου. Υπογράφουν την συμπληρωματική έκθεση αυτοψίας που ζητήθηκε

10. Κωνσταντίνος Αγοραστός

11. Μέλη Συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)

12. Ο τότε υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος

13. Ο τότε υπουργός υγείας, Θάνος Πλεύρης

14. Η τότε υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη

15. Ο ΓΓ Πολιτικής Προστσίας Βασίλειος Παπαγεωργίου

16. Ο τότε υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος

17. Μαρία Καρυστιανού (συγγενής θύματος)

18. Μητέρα Μάρθης Ψαροπούλου, συγγενής θύματος

19. Παύλος Ασλανίδης συγγενής θύματος

20. Χρήστος Κωνσταντινίδης συγγενής θύματος

21. Γιώργος Ηλιόπουλος συγγενής

22. Χριστόφορος Κωνσταντινίδης συγγενής

23. Χρυσούλα Χλωρού συγγενής

24. Αλεξάνδρα Τσακίρη τραυματίας

25. Ευδοκία Τσαγκλή τραυματίας

26. Δημοσθένης Ηλιόπουλος τραυματίας

27. Κλεοπάτρα Σούλα τραυματίας

28. Κωνσταντίνος Γενηδούνιας, πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών

29. Αλέξανδρος Ιορδανίδης- γρμματέας συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών

30. Κατσιούλης Χρήστος πρόεδρος επιτροπής ETCS

31. Ζαβογιάννης Βασίλης- πρόεδρος επιχειρησιακού σωματείου Εργαζομένων ΤΡΑΙΝΟΣΕ

32. Καλίτσης Παναγιώτης, πρόεδρος Σωματείου Πτυχιούχων Μηχανικ΄νω ΟΣΕ

33. Λεβέντης Θανάσης- εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ

34. Μπαριανός Παντελής- αντιπρόεδρος Σωματείου εργαζομένων ΟΣΕ

35. Γενιδούνιας Κώστας- πρόεδρςο Σωματείου Μηχανοδηγών

36. Πατέρας Σπύρος- CEOOΣEE

37. Κοτταράς Θανάσης, αν δ/σ ΟΣΕ

38. Σπηλιώπουλος Κώστας- CEOOΣΕ

39. Θεοχάρης Παναγιώτης- CEOΟΣΣΕ

40. Θεοφανόπουλος Παναγιώτης- CEOOΣΕ

41. Trapez;akhw Panagi;vthw- CEOOΣΕ

42. Νικολάου Περικλής- CEOΟΣΕ

43. Σχοίζας Θανάσης- CEOΓΑΙΑ

44. Βίνης Χρήστος- CEO ΕΡΓΟΣΕ

45. Διονέλλης Χρήστος- CEO ΕΡΓΟΣΕ

46. Βούρδας Θάνος- CEO ΕΡΓΟΣΕ

47. Σταθόπουλος Νίκος- ΓΓ ΥΜΕ

48. Ξιφαράς Ιωάννης- ΓΓ ΥΜΕ

49. Τσιαπαρίκοου Ιωάννα, πρόεδρος ΡΑΣ

50. Μουτεβελής Γιώργος – γ/δ ΡΑΣ

51. Τσαλίδης Φίλιππος- CEO ΤΡΑΙΝΟΣΕ

52. Capotorto Maurizzio, CEO, Hellenic Train

53. Bussoleti Luizi- διευθυντής ασφαλείας Helenic

54. Αναγνωστόπουλος Γιώργος- CEO ΕΕΣΣΤΥ

55. Κολιοπούλου Στέλλα- διευθύντρια Προσωπικού ΟΣΕ

56. Στουρνάρας Ζαχαρίας, διευθυντής ΔΙΣΥΣΗΚ ΟΣΕ

57. Σταματακάκης Γρηγόρης- Γ διευθυντής ΟΣΕ

58. Στυλιανού Βίκυ- προϋσταμένη Κέντρου εκπα΄διευσης ΟΣΕ

59. Λαμπρόπουλος Τάσος, Διεύθυνση κυκλοφορίας ΟΣΕ

60. Καστρινάκης Κώστας- εργαζόμενος ΟΣΕ

61. Κολλλάτος Γιάννης- συνταξιόυχος Σταμθάρχης Λάρισας

62. Σουρμελής Κώστας- συνταξιούχος σιδηροδρμοικός



Πρώην υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών:

63- Κ. Χατζηδάκης 2007

64- Δημήτρης Ρέππας 2009

65- Μ. Βορίδης 2011

66- Κ. Χατζηδάκης 2012

67- Χρήστος Σπίρτζης 2015

68- Χρήστος Σπίρτζης 2017

69- Κ. Καραμανλής 2019



Προτεινόμενοι μάρτυρες από ΠΑΣΟΚ:



• Χρυσοχοίδης Μιχαήλ, πρώην Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

• Σπίρτζης Χρήστος, πρώην Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

• Καραμανλής Κωνσταντίνος, πρώην Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

• Παπαδόπουλος Μιχάλης, πρώην Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

• Καραγιάννης Γιώργος, πρώην Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών



ΟΣΕ

• Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Κοτταράς Αθανάσιος, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Θεοχάρης Παναγιώτης, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Πατέρας Σπυρίδων, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Πετράκης Κωνσταντίνος, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Κυριαζόπουλος Ιωάννης, Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

• Πανόπουλος Πέτρος, Γενικός Δ/ντής

• Σαμπατακάκης Γρηγόριος, Γενικός Δ/ντής

• Στουρνάρας Ζαχαρίας, Δ/ντής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων

• Λαμπρόπουλος Αναστάσιος

• Τσιρόγλου Δημήτριος

• Χριστογιάννης Ευάγγελος, Δ/ντής Γραμμής

• Λεβέντης Αθανάσιος, Εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ



ΕΡΓΟΣΕ

• Βούρδας Αθανάσιος, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Διονέλης Χρήστος, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Βίνης Χρήστος, πρώην Δ/νων Σύμβουλος

• Τσοτσορός Δημήτριος, Δ/ντής Έργων ΕΡΓΟΣΕ

• Κατσιούλης Χρήστος, Δ/νση Έργων

• Βαρελάς Μιχαήλ, Εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ ΕΡΓΟΣΕ



HELLENIC TRAIN

• Τσαλίδης Φίλιππος, Δ/νων Σύμβουλος

• Caportoto Maurizio, Δ/νων Σύμβουλος

• Κοτζιάς Κωνσταντίνος, Δ/ντής Λειτουργίας

• Γενιδούνιας Κώστας, Πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών

• Ιωάννης Ντίτσας του Ιωάννη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

• Χαλκιάς Ιωάννης

• Προφυλλίδης Βασίλειος

• Πυργίδης Χρήστος



Πραγματογνώμονες

• Βασιλάκος Απόστολος, Μηχανολόγος Μηχανικός

• Μπατζόπουλος Σταύρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

• Λακαφώσης Κωνσταντίνος

• Διακομανώλη Αγγελική

ΡΑΣ

• Τσιαπαρίκου Ιωάννα, Πρόεδρος



Συνδικαλιστές

• Τσικαλάκης Νικόλαος, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Προσωπικού ΟΣΕ

• Λάζος Νικόλαος, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ

• Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, τέως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

• Πουρλιάκας Παρασκευάς, τέως Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)

• Μπίνης Άγγελος, πρώην Διοικητής ΕΑΔ

• Γεροντίδου Μάγδα, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου



Εκπρόσωποι συγγενών θυμάτων



Επιτροπή για την μετάταξη

• Κολιοπούλου Στυλιανή

• Χρυσάγης Κων/νος



ALLSTOM

• Καραβάκης Σπυρίδων, Δ/ντης Έργου

ΤΟΜΗ

• Τζαβέλας Απόστολος, Δ/νων Σύμβουλος

• Κωτούλας Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος

Προτεινόμενοι μάρτυρες από KKE

1.Την προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών

2.Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (Γ. Βλασσόπουλος, Φ. Καραϊωσηφίδης, Κ. Λακαφώσης, Β. Παπαδόπουλος, Γ. Περιβολιώτης)

3.Δικαστικοί Πραγματογνώμονες (Αποστ. Βασιλάκος, Σταυρ. Μπατζόπουλος)

4.Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ορισθέντων από την Κυβέρνηση (Ιωάννης- Κων/νος Χαλκιάς, Βασίλειος Προφυλλίδης, Χρήστος Πυργίδης)

5.Διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

6.Εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών

7.Αγοραστός Κώστας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

8.Συνδικαλιστές:

-Τρεβλός Ηλίας, Μέλος ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ)

-Γενιδούνιας Κώστας, πρώην Πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ)

-Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, πρώην Πρόεδρος της ΠΟΣ

-Λεβέντης Θανάσης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ, μέλος του ΔΣ της ΓΣΕΕ, πρώην πρόεδρος ΠΟΣ

-Ζαβογιάννης Βασίλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ

-Τσικαλάκης Νίκος, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων ΟΣΕ

-Παναγούλιας Πέτρος, πρώην αντιπρόεδρος ΠΟΣ

-Ραυτόπουλος Σωτήρης, πρώην αντιπρόεδρος ΠΟΣ

9.Διευθύνοντες Σύμβουλοι ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το 2010 έως σήμερα

10.Διοίκηση Hellenic Train

11.Εκπροσώπους Εταιρειών που έχουν αναλάβει συμβάσεις σχετικά με τηλεδιοίκηση και εν γένει την ασφάλεια σιδηροδρόμων

12.Υπουργοί Υποδομών από 1997 έως σήμερα

Έγγραφα:

1.Ποινικές Δικογραφίες

2.Εγκλήσεις Συγγενών θυμάτων

3.Πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28.02.2023

4.Έκθεση Δικαστικής Πραγματογνωμοσύνης

5.Πόρισμα Σιδηροδρομικού Ατυχήματος 28.02.2023 στην περιοχή Ευαγγελισμός Λάρισας της Επιτροπής διερεύνησης Ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων οικογενειών -Ε.Δ.Α.Π.Ο

6.Πόρισμα Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το δυστύχημα των Τεμπών

