Ανδρουλάκης για το Πάσχα: Μπορούμε καλύτερα, την ελπίδα τη φτιάχνουμε με τα υλικά που εμείς επιλέγουμε

Στο πασχαλινό μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης εύχεται «το φετινό Πάσχα να ας γίνει η αφετηρία για να οικοδομήσουμε και μια πιο δίκαιη Ελλάδα, με περισσότερη ευημερία και ασφάλεια».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει πώς πολλές οικογένειες αδυνατούν λόγω της ανεξέλεγκτης ακρίβειας να απολαύσουν ένα γεμάτο πασχαλινό τραπέζι. «Χρειάζεται πολιτική βούληση και σχέδιο για να προστατεύσουμε τα εισοδήματα των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, ώστε να ξεβαλτώσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού από την τελευταία θέση στην ευρωζώνη», προσθέτει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει την υποχρέωση «να ξανακάνουμε εθνικό στόχο τη σύγκλιση της πατρίδας μας με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης. Το πετύχαμε στο παρελθόν, μπορούμε να το πετύχουμε και σήμερα μέσα από ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης, που θα έχει περισσότερη διαφάνεια, δημοκρατική συμμετοχή και σεβασμό στο κράτος δικαίου. Μπορούμε καλύτερα, διότι την ελπίδα την φτιάχνουμε με τα υλικά που εμείς επιλέγουμε».

Επίσης σημειώνει πώς το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού σηματοδοτεί τη νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους, της αγάπης κατά της μισαλλοδοξίας και του θριάμβου της ζωής πάνω στον θάνατο κι είναι διαρκές και πανανθρώπινο.

«Το φετινό Πάσχα ας αγωνιστούμε για να μετατραπεί σε πέρασμα από έναν κόσμο πολέμων, δοκιμασιών και ανισοτήτων σε μια κοινωνία συμπερίληψης, ειρήνης και αλληλεγγύης. Η αγωνία μας βρίσκεται στον άμαχο πληθυσμό που θυσιάζεται στη Γάζα, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η ανθρωπότητα οφείλει να διασφαλίσει τη νίκη της καταλλαγής εις βάρος της ισχύος των όπλων», αναφέρει και εύχεται «από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά».

