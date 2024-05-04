Ο Σαντίκ Καν επανεξελέγη δήμαρχος του Λονδίνου σε μια ιστορική θητεία, αφού είναι ο πρώτος δήμαρχος που επανεκλέγεται για τρίτη φορά όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Ο 53χρονος Καν, γιος Πακιστανών μεταναστών που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, νίκησε την υποψήφια του Συντηρητικού Κόμματος Σούζαν Χολ και ξεπέρασε τον προκάτοχό του Μπόρις Τζόνσον που είχε εξασφαλίσει δύο θητείες στη δημαρχία του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Σαντίκ Καν πολέμησε με σφοδρότητα κατά του Brexit.

Αυτήν τη φορά, υποσχέθηκε μια «πιο δίκαιη, πιο ασφαλή, πιο πράσινη πόλη για όλο τον κόσμο».

Θέλει να επεκτείνει το πρόγραμμα των δωρεάν γευμάτων για τα παιδιά των δημοσίων σχολείων. Ο άνθρωπος που μεγάλωσε σε κοινωνική κατοικία υποσχέθηκε την ανέγερση 40.000 νέων κοινωνικών κατοικιών. Και υποσχέθηκε να αναλάβει δράση για να μην υπάρχουν πια άστεγοι στο Λονδίνο μέχρι το 2030.

Ο Σαντίκ Καν δε θεωρείται χαρισματικός. Ομως αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει το μαύρο πρόβατο του συντηρητικού Τύπου και των κυβερνώντων συνεχώς από το 2010 Τόρις.

Του επιτίθενται για την ασφάλεια στο Λονδίνο. Τον κατηγορούν ότι είναι υπεύθυνος για την αύξηση των επιθέσεων με μαχαίρι, μία μάστιγα που ο Σαντίκ Καν αποδίδει στην πολιτική λιτότητας των συντηρητικών κυβερνήσεων που έχουν οδηγήσει στην περικοπή των δυνάμεων της αστυνομίας.

Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για την επέκταση τον περασμένο χρόνο στο μείζον Λονδίνο του φόρου για τα ρυπογόνα αυτοκίνητα, τον οποίο είχε εισαγάγει το 2015 ο Μπόρις Τζόνσον. Οι Τόρις άρπαξαν την ευκαιρία και κατηγόρησαν τον Σαντίκ Καν ότι δεν ενδιαφέρεται για τους Λονδρέζους που υποφέρουν από το υψηλό κόστος ζωής.

Το Κοράνι στο Μπάκιγχαμ

Οι επιθέσεις εναντίον του κάποιες φορές εκτροχιάζονται. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Τόρις Λι Αντερσον δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι οι ισλαμιστές έχουν «πάρει τον έλεγχο» του Σαντίκ Καν. «Εχει παραδώσει την πρωτεύουσά μας στους "ημετέρους"», είπε ο βουλευτής, ο οποίος πλέον ανήκει στο ακροδεξιό κόμμα Reform UK.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2019, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επετέθη εναντίον του δημάρχου του Λονδίνου κατά τη διάρκεια κύματος τζιχαντιστικών επιθέσεων στο Λονδίνο και τον είχε χαρακτηρίσει «εθνική ντροπή» και «τελειωμένο loser».

«Ενας από μας είναι loser και δεν είμαι εγώ», είχε απαντήσει ο Σαντίκ Καν.

Ο δήμαρχος ενσαρκώνει μίας από τις success-stories που αγαπά το Λονδίνο, πόλη του κόσμου υπερήφανη για την πολυπολιτισμικότητά της, όπου το 46% των κατοίκων δηλώνουν ασιατικής καταγωγής, μαύροι ή μιγάδες ή «άλλο». Δεν χάνει ποτέ ευκαιρία να επικαλεσθεί την ταπεινή του καταγωγή και δηλώνει ότι τηρεί την νηστεία του ραμαζανιού, δεν πίνει και προσπαθεί να κάνει τις προσευχές κάθε μέρα.

Ο Σαντίκ Καν γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1970 σε πακιστανική οικογένεια μεταναστών που μόλις είχαν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεγάλωσε σε κοινωνική κατοικία στο Τούτινγκ, λαϊκή συνοικία του νοτίου Λονδίνου με έξι αδελφούς και μία αδελφή. Φοίτησε στο τοπικό δημόσιο λύκειο, που δεν είχε και σπουδαία φήμη, και στο Πανεπιστήμιο του North London. Εκεί ένας από τους καθηγητές του τον ξεχωρίζει για τις ρητορικές του ικανότητες και τον κατευθύνει προς σπουδές του Δικαίου.

Ως παιδί, μαθαίνει μποξ για να μπορεί ευκολότερα να αντιμετωπίζει όσους τολμούν να τον αντιμετωπίσουν ως «Πάκι».

Στα 15 του χρόνια εντάσσεται στο Εργατικό Κόμμα, την εποχή που στην εξουσία βρίσκεται η Μάργκαρετ Θάτσερ.

Το 2005, εγκαταλείπει την καριέρα του δικηγόρου ειδικευμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα για να εκλεγεί βουλευτής.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Γκόρντον Μπράουν του προσφέρει το αρμόδιο για τις Κοινότητες υπουργείο και στην συνέχεια το υπουργείο Μεταφορών. Γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος που συμμετέχει σε βρετανική κυβέρνηση.

Οταν το παλάτι του Μπάκιγχαμ τον ρώτησε σε ποια Βίβλο θέλει να ορκισθεί, πρότεινε να φέρει μαζί του το Κοράνι. Ο Σαντίκ Καν άφησε εκείνο το αντίτυπο στο παλάτι με την ελπίδα ότι θα χρησιμεύσει «στον επόμενο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

