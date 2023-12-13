Σε δύο πυλώνες η κυβερνητική στρατηγική για την πάταξη της βίας

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε δύο πυλώνες είναι αποφασισμένη να στηρίξει και να αναπτύξει την «άμυνά» της έναντι της οπαδικής βίας εντός και εκτός γηπέδων η κυβέρνηση, προκειμένου να παταχθεί και στο τέλος να νικήσει ο αθλητισμός.

Με δεδομένο ότι για το Μέγαρο Μαξίμου πιστεύει ότι η βία και η εγκληματικότητα δεν έχουν χρώμα και δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μία ομάδα, το πρώτο σκέλος των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της βίας εστιάζεται εντός των γηπέδων, δηλώνοντας αμετακίνητη ως προς τα μέτρα που εξήγγειλε αλλά και από άλλα – ίσως ακόμη και πιο αυστηρά- εφόσον οι υπεύθυνοι δεν συμμορφωθούν με τα υφιστάμενα. Υπό αυτό το κλίμα είναι συνεχής η παρότρυνση της κυβέρνησης προς τις αθλητικές ομάδες να ακολουθήσουν τους κανόνες που έχει θέσει το κράτος και ο νόμος για να επιταχυνθεί η «κάθαρση» και η πάταξη της βίας και των εγκληματικών πράξεων εντός των αγωνιστικών χώρων και να τοποθετήσουν αφενός κάμερες ευκρίνειας ώστε οι Αρχές να βλέπουν ποιος πράττει τι , ενώ τα τα εισιτήρια να είναι ονομαστικά ώστε να μπορεί να γίνεται σε κάθε περίπτωση η ταυτοπροσωπία. «Οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Πολιτείας» διαμηνύουν σε όλους τους τόνους οι εμπλεκόμενοι Υπουργοί της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρεται στους αγώνες κεκλεισμένων των θυρών μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου και να τονίζει: «Κάνουμε θυσία για δύο μήνες. Μέσα σε αυτούς τους μήνες θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος», ανέφερε σημειώνοντας επίσης την αυστηροποίηση των ποινών με τον νέο Ποινικό Κώδικα αλλά και το νέο πειθαρχικά μέτρα που θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες ο Γιάννης Βρούτσης.

Ο δεύτερος θεσμικός πυλώνας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στο τέλος της βίας στα γήπεδα, είναι, όπως εμπράκτως έδειξε η κυβέρνηση με την επίσκεψη στον Άρειο Πάγο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, η Δικαιοσύνη. Μάλιστα από την πρώτη στιγμή των γεγονότων στου Ρέντη, η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν εστιάζει μεμονωμένα στα περιστατικά βίας εντός ή εκτός γηπέδων το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι πεπεισμένη ότι μόνο η σφαιρική και καθολική αντιμετώπιση της βίας θα φέρει αποτελέσματα για την πάταξή της.

"Να αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα που διαθέτουμε, να ρίξουμε όλα τα όπλα στη μάχη μαζί με τα υπόλοιπα, τα θεσμικά και τα νομοθετικά και να σπρώξουμε στην κατεύθυνση της εξιχνίασης της αυτής της υπόθεσης" τόνισε σε συνέντευξή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφερόμενος στην επίσκεψη στον Άρειο Πάγο και στην ανάγκη εξέτασης και διερεύνησης κάθε πτυχής της βίας όπως αυτή εκδηλώνεται. «Όταν μιλάμε για καθοδηγητές, για ιεράρχηση, για οικονομικά συμφέροντα, για στρατολόγηση, δείχνει ότι όλα αυτά συγκροτούν εγκληματική οργάνωση και οφείλουμε ως συντεταγμένη πολιτεία, εμείς οι αρμόδιοι υπουργοί, κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές του ίδιου του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και των πρωτοβουλιών που παίρνει, να πάμε να δούμε και αυτή την πλευρά διαμέσου της Δικαιοσύνης» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Αντίστοιχα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι «η δικαιοσύνη πρέπει κάποια στιγμή να ζυγίζει και να σταθμίζει πράγματα και να παρεμβαίνει και να βάζει το όριο η ίδια, καταλογίζοντας τις ευθύνες παρότρυνσης ηθελημένα ή όχι τέτοιου είδους συμπεριφορών».

Πηγή: skai.gr

